Gençlik Uludağ’a akıyor

BUGÜN NELER OLDU

Uludağ son üç yılın en parlak sezonunu yaşıyor. Bunu sadece ben değil, işletme sahipleri de söylüyor. Öyle ki üç yıldır kapalı olan Kervansaray Otel bile bu yıl yeniden kapılarını açtı. Kar kalınlığı iki metreyi geçmiş durumda. Oteller tam kapasite çalışıyor, pistler dolu, eğlence sabahlara kadar uzuyor. Hem Türkiye'deki kayak merkezleri arasında Uludağ aktivite ve tesis sayısı ile de öne çıkıyor. Uludağ'a çıkmak için birden fazla alternatif var. Dilerseniz özel aracınızla ya da Bursa merkezden kalkan minibüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Benim gibi virajlı yol gözünde büyüyenlerdenseniz Bursa Teleferik'i tercih edin. Geçen yıl yenilenen kabinleri sayesinde yolculuk hem konforlu hem de oldukça hızlı oluyor. Ortalama hızı 22 kilometre olan teleferik yaklaşık 25 dakikada dağa çıkıyor. Saatte bin 500 kişi kapasitesi bulunan teleferiğin gidiş-dönüş fiyatı 38 TL. Üstelik teleferik uzatıldı ve oteller bölgesine kadar çıkıyor. Bu da günübirlik bir tur için Uludağ'ı cazip hale getiriyor. Son durakta indiğinizde İkinci Bölge'ye ulaşıyorsunuz. Burada kayak, kızak kiralama yerleri ve dükkanlar yer alıyor. Birinci Bölge'ye de minibüslerle ulaşabilirsiniz. Yolculuk sadece beş dakika sürüyor.Uludağ uyumayan kayak merkezlerinden biri. Eğlence gündüz saatlerinde başlıyor. Hatta teleferiğin son istasyonu Kurbağa Kaya'da indiğinizde 6000 Meydan isimli etkinlik alanı karşınıza çıkıyor. Adını dağın 1810 metre yani 6 bin fit yükseklikteki zirvesinden alıyor. Burada yeni başlayanlar için yürüyen bant sistemli acemi pisti de var.Yarıyıl tatili boyunca snowboard gösterileri, günlük workshop'lar ve DJ partileri devam edecek. Ayrıca cumartesi günleri DJ Furkan Kozanlı setin başında olacak. Gündüzden geceye devam eden aktivitelerde 7'den 70'e herkes için bir şeyler var.Dağda 11 pist, yedi telesiyej ve altı teleski bulunuyor. Birbirine paralel olan İtalyan Pisti ve Tutyeli en iyi pistler. Birinci Bölge'de bulunan İtalyan Pisti'nin uzunluğu 575 metre. İzleyebileceğiniz bir rotası var. Orta seviyedeki kayakçılar için uygun. Yine de rotası biraz zorluyor. Tutyeli Telesiyeji kullanarak 2250 metre rakımlı Tutyeli Tepesi'ne çıkabilirsiniz. Bu pistte izleyebileceğiniz iki rota bulunuyor. Bozuk havalarda koşullar biraz çetin olabiliyor. Daha çok orta ve ileri seviye kayakçılar için uygun. İkinci rotayı kullanarak pist uzunluğunu 1950 metreye çıkarmak mümkün oluyor.Yukarıda bahsettiğim İtalyan ve Tutyeli pistleri aslında Mandıra Bölgesi'nde kalıyor. Burası iki bölge arasındaki kısım. En iyi kayakçılar burada. Aynı zamanda en iyi işletmeler de yine bu bölgede. Grand Yazıcı Chalet bölgedeki en gözde otellerden biri. Gündüz Grand Yazıcı olarak servis veren yerde akşamları İstanbul ve Bodrum'dan aşina olduğumuz gece kulübü Sess açılıyor. Sess saat 22.00'de kapılarını açıyor ve 04.00'e kadar aynı tempoda devam ediyor. Cemal Yarar'ın işlettiği kulüp dağın en gözde eğlence mekanı. Gelenler sabahın ilk ışıklarına dek Türkçe şarkılar eşliğinde eğleniyor. Mandıra Bölgesi'ndeki Ağaoğlu işletmesinde ise PM ve Çukur bulunuyor. Maslak'ta bir şubesi olan Çukur henüz açılmadı. Ama PM gündüz restoran, akşam da bar olarak servis vermeye devam ediyor.Grand Yazıcı, Beceren, Kervansaray konaklamak için tercih edebileceğiniz oteller. İkinci Bölge'de ise Boof, Ağaoğlu, Kaya ve Karinna yer alıyor. Genelde otellerde açık büfe sistemi oluyor. Ama hepsinin büfeleri başarılı. A la carte menü ve şık bir ortam için Grand Yazıcı'nın restoranını tercih edebilirsiniz. "Ne yapacağım şık mekanı, gelmişim dağa, bir mangal yakayım" derseniz de buyurun Belvü Ocakbaşı'na. Buradaki masaların ortasında mangallar var. Etinizi söylüyor ve kendiniz pişiriyorsunuz.Madem dağa geldik sucuk-ekmek yemeden dönmek olmaz. Yıllardır değişmeyen adres Beceren bu konuda en iyi adres. PM'de de gündüzleri köfte ekmek, sucuk-ekmek servisi var. Boof'un kafesi de bu konuda oldukça iddialı. Birinci Bölge'nin tepesindeki Kartal Yuvası ise hem muhteşem bir manzaraya sahip hem de lezzetli yemekler sunuyor.GELECEK hafta itibariyle Uludağ'da artık bir gelenek haline gelen Whitefest ve Winterfest start alıyor. Whitefest, her sene üniversite ara dönemlerinde üç periyod halinde Uludağ'da gerçekleşen ülkenin en büyük gençlik festivali olarak anılıyor. 120 saat boyunca beyaz partiler, DJ performansları ve canlı müzik programları oluyor. Aleyna Tilki, Berkay, DJ Yakuza bu yılki programa dahil olan isimlerden sadece birkaçı. Bir diğer gençlik festivali Winterfest de bu yıl 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Programları internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Yalnız çok fazla katılım olacağından erken davranmakta fayda var.