Solo seyahat rotaları

BUGÜN NELER OLDU

Solo seyahat her yıl daha da yaygınlaşmaya devam ediyor. Buenos Aires, Toronto, Oslo gibi popüler tatil destinasyonlarına yapılan rezervasyonların yüzde 27'si solo yani yalnız seyahat edenler tarafından gerçekleşiyormuş. Airbnb'de ise yine solo seyahat edenlerin sayısında yüzde 170 artış olmuş. Peki ama bu yalnız tatil sevenler nerelere mi gidiyor dersiniz. İşte en fazla rezervasyon yaptırdıkları yerlerin listesi: 1- Cancun, Meksika: Listenin başı Meksika'dan. Özellikle sahil şeridindeki evleri kiralıyormuş yalnız gezenler. 2- Ho Chi Minh Kenti, Vietnam: Yalnız seyahat edenlerin daha çok egzotik ve ilginç yerlere gittikleri bir gerçek. Rezervasyon artışı yüzde 146. Ben Thanh Market, HCMC's merkez market gibi görülmesi gereken pek çok yer ve tadılması gereken pek çok lezzet var. 3- Köln, Almanya: Köln Kilisesi'ni gezebilir Stadtgarten'de mola verebilirsiniz. 4- Playa del Carmen, Meksika: Meksika'dan tam üç şehir listeye girmiş. Bir plaj çantası ve güneş kremiyle harika bir tatil destinasyonu... 5- Johannesburg, Güney Afrika: Güneydeki kardeşi Cape Town kadar ilgi görmese de ülkenin en kalabalık şehri. Hem safari için çok daha iyi doğal parklara ev sahipliği yapıyor. 6- Sao Paulo, Brezilya: 2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nın etkisi olmuş olabilir. Yüzde 128 artış olmuş. 7- Auckland, Yeni Zelanda: Plajları ve istiridye çiftlikleriyle de tercih nedeni olabilir. Yalnız rezervasyonlarda yüzde 114 artış olmuş. 8- Meksiko City, Meksika: Sizde Airbnb yapıp yalnız takılmak isterseniz Polanco bölgesini tercih edebilirsiniz. 9- Charlotta, Kuzey Carolina: Tek başına seyahat edenlerin sayısında bu yıl yüzde 106 artış olmuş. Yolunuz düşerse The Bechtler Modern Sanat Müzesi'ni gezmeyi unutmayın. 10- Busan, Güney Kore: Soul'den yaklaşık 2.5 saat tren yolculuğu ile varılan Busan'a tek kişilik rezervasyonlar yüzde 103 artmış.