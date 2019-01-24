Müze Adası

Berlin'de tam 175 adet müze var ve bunların büyük bir kısmı "Müze Adası" adlı bir bölgede bulunuyor. Aralarındaki belki de en ilgi çekici müze ise Pergamonmuseum. İsminden de anlaşıldığı üzere burası, Bergama Müzesi. Koleksiyon, 1910 yılında Türkiye'de başlatılan kazılar sonucu çıkan eserlerin burada birleştirilmesi ile oluşturulmuş.

Berliner Dom

270 basamak çıkarak ulaşacağınız 114 metre yüksekliğindeki kubbesinden Berlin'in en güzel manzaralarından birini sunan katedral, 15. yüzyıldan beri ayakta. Yapı, barok tarzın önemli eserlerinden sayılıyor ve her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Brandenburg Kapısı

Berlin'in sembol yapılarından biri olan bu heybetli kapı, özellikle gece ışıklandırmasıyla görülmeye değer. Üzerinde mahşerin dört atlısını temsil eden Quadriga heykeli bulunan yapı, Pariser Platz'ın tam ortasında bulunuyor.

Checkpoint Charlie

Friedrichstrasse boyunca güneye doğru ilerlediğinizde Doğu ve Batı Berlin arasındaki meşhur geçiş noktasına varacaksınız. Checkpoint Charlie, Soğuk Savaş süresince sadece belli insanların geçebildiği zorlu bir kontrol noktasıymış. Hemen yanındaki Haus am Checkpoint Charlie ise bu süreci detaylarıyla anlatan bir müze.

Kreuzberg

Berlin'in en renkli bölgelerinden birisi olan Kreuzberg, şehrin Türk mahallesi. Ancak mahallenin merkezi konumu ve oldukça fazla sayıda restoran ve kafeye sahip olması, bölgeyi turistler için de cazip kılıyor.

Berlin Duvarı-Doğu Galerisi

Dünyanın en büyük ve en uzun süre ziyarete açık kalan açık hava galerilerinden birindesiniz. Berlin Duvarı'nın ayakta kalmış olan 1,3 kilometrelik bu kısmı, 1990 yılında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ressamların yaptığı 105 resimden oluşan muhteşem bir sanat alanı.

https://www.skylife.com/tr/destinasyon/olmazsa-olmaz/berlin