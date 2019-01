İdeal Kopenhag planı: çok çok ye bol bol yürü

BUGÜN NELER OLDU

Kopenhag'a ilk ziyaretim Dünyanın En İyi Restoranı seçilen Noma'da yemek yemek için olmuştu. Açıkçası kuzeyin bu soğuk şehrini keşfetmeye can da atmıyordum. Oysa daha ahşap kokulu havalimanına iner inmez önyargım dağıldı.Her şeyden önce tertemiz bir şehir Kopenhag.Merkezdeki botanik bahçesi dışında parklarına ve fazla araç trafiği olmamasına borçlu bu temiz havayı.Burada herkes ya yürüyor ya da bisikletle şehri keşfediyor. Zaten yokuş yok, dümdüz bir şehir. Bu yüzden yürümek ya da bisiklete binmek için oldukça elverişli.Kopenhag, birçoklarımız için çocukluğa yolculuk, masal dünyasına dalış demek.Çünkü masallarıyla ünlü Hans Christian Andersen, 1805-1875 yılları arasında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğmuş ve yaşamış. Bugün şehrin simgelerinden kabul edilen Küçük Deniz Kızı heykeli de ünlü masalcı, şair ve yazarın şehre armağanı olarak kabul ediliyor.Heykel bugün Kopenhag kentinin Langelinie Limanı'nda yer alıyor. Zaman içinde heykelin başına bazı saldırılar gelmiş. 1961 yılında tamamen kırmızıya boyanmış, üç yıl sonra da kafası koparılmış. Şehre ilk kez gidiyorsanız heykeli görmenizi tavsiye ederim.Hem söylenene göre her yıl 1 milyon turist sırf bu heykeli görmek için şehre geliyormuş.Küçük Deniz Kızı heykelini gördükten sonra Danimarka'nın sembolü olan Hamlet Kalesi ve Frederiksborg Kalesi'ni gezmek için Helsingor'a geçebilirsiniz.Kopenhag'daki hatıra foto��rafları genelde Nyhavn yani yeni limanda çektirilir. Nehir kenarındaki rengarenk binalar ve ahşap tekneler arasında gezerken kendinizi bir masalın içinde hissediyorsunuz. Zaman zaman bu gezintiye sokak çalgıcılarının müzikleri eşlik ediyor. Limanda yan yana sıralı birçok kafe mevcut. Bunlardan dilediğinize oturup kahve molası verebilirsiniz.İspanyolların meşhur tatlısı churros'un tadına da bakabilirsiniz. Bu arada Kopenhag'da churros için en iyi adres Rajissimo. Önünde genelde hep kuyruk oluyor ama bu sizi korkutmasın.Sıra hemen bitiyor.Şimdi istikamet şehrin ilk yerleşim yeri olan Slotsholmen Adası. Parlamento binası ve adliye saraylarının da olduğu bölge Christiansborg Sarayı'na da ev sahipliği yapıyor.Rosenborg Kalesi ise benim şiddetle tavsiye ettiğim bir başka yer. İçinde kraliyet mücevherlerinin sergilendiği kalede rehberli turlar eşliğinde gezi alabilirsiniz.Christiania bölgesi 1971 yılında özerkliğini ilan etmiş bir bölge. Kendini Avrupa Birliği'nden bile saymıyor. Burada fotoğraf çekmek de yasak. Zaten çekmeyin bizzat gidip görün. Hem fiyatlar daha ucuz. Sokaklarda heykeller ve grafitilerle süslü duvarlar karşınıza çıkıyor. Farklı bir dünya, farklı bir kafa burası. Çok bana hitap ettiğini söyleyemem.Ama görülmesi gereken yerlerden biri.Şehrin merkezindeki Tivoli Bahçeleri 1800'li yıllardan kalma bir eğlence parkı.Walt Disney'e de ilham kaynağı olduğu söyleniyor.Atlı karıncalar, dönme dolaplar, hız trenleri var. Parka günübirlik giriş bileti alabileceğiniz gibi iki-üç günlük giriş biletleri de alabilirsiniz. Eğlenceye düşkünseniz, oyunlar, gösteriler seviyorsanız tam bir günü buraya ayırabilirsiniz. Hem içeride yeme-içme alanı da epey zengin. İçeride sık sık gösteriler de oluyor. Bale, pandomim gösterisi ya da herhangi bir şova denk gelme olasılığınız yüksek.Avrupa'nın trafiğe kapalı en uzun alışveriş caddesi Stroget de alışveriş seviyorsanız uğramanız gereken bir yer. Sadece alışveriş yok pek çok kafe ve bar da var burada.Kopenhag müdavimi işletmeci ve yeme- içme danışmanı Didem Özgen'e şehrin en iyi ve en popüler lezzet duraklarını sordum. İşte Özgen'in önerdikleri...Hamburger meraklıları için mutlaka gidilmesi gerekenler listesinde dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Bir benzin istasyonunda yer alan mekanın açılış saati 11.00 ama kapanış saati belli değil. Çünkü o gün için hazırladıkları köfteler hangi saatte biterse o zaman kapanıyor. Bunu da Instagram hesabından duyuruyorlar.Köftelerinin kendine has lezzeti haricinde ev yapımı sosları ve ekmekleri de benzersiz lezzette.Kopenhag'da gerçek ev yapımı Meksika taco'su bulabileceğiniz bir adres. Taco'yu en doğru şekliyle servis edebilmek için mısırlarını Meksika'dan ithal ediyorlar.Sahibi Rosio Sanchez, Noma'da çalışmış şeflerden biri. Mutlaka denenmesi gereken lezzetler listenizde yer almalı.Dekoru, kokteylleri ve popülaritesi ile dikkat çekenler arasında üst sıralarda. Gündüz de takılabileceğiniz mekan aslında gece kulübü olarak mutlaka görülmeli.Kopenhag'da açılan ilk balık restoranlarından ve en iyisi olarak biliniyor. Birçok ünlü restoran ve barın bir arada bulunduğu eski mezbaha alanında yer alıyor.Yaratıcı kokteyl menüsü ile son zamanların en ilgi görenlerinden.Kendi biralarını yapan küçük ama popülaritesi yıllardır çok büyük bir mekan. Gurme bira çeşitleri arasında hiç aklınıza gelmeyecek çeşitler var. Yaban mersinli, şeftalili gibi...Dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'nın taşınması üzerine, aynı yerde Noma'nın ortağı ile şef Thorsten Schmidt'in lezzetli yemeklerinin rahat bir ortamda buluşması gerçekleşmiş. Danimarka mutfağının örneklerini en modern haliyle sunuyorlar. Cuma, cumartesi ve pazar günleri öğle yemeği servisi mevcut diğer günler yalnızca akşamları servis veriyorlar.Kahvaltı için ilk tercihiniz olabilir. Fakat çok dolu olduğu için sıra beklemeyi göze almanız gerekli. İsminden dolayı sadece granola yemeye konsantre olmayın çünkü her şeyi çok lezzetli. Benim favorim kahvaltı tabağı ve somon fümeli eggs benedict.Kahvaltı için yer bulamazsanız kahve içmeye veya affagato yemeye mutlaka uğrayın.Şehrin en iyi İtalyan'ı denebilir.Pizza konusunda çok iddialı.Rezervasyon yapıp işinizi garantiye almanızda fayda var.İsminden anlayabileceğiniz gibi şehrin Fransızlarından. Tavsiyeler arasında mutlaka yer alır. Şehrin göbeğinde bir keyif noktası.