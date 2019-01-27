Pembe-beyaz şov

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Badem çiçekleriyle papatyaların buluştuğu ocak-şubat ayları Datça'da görsel şölenin başladığı zamanlar. İki yıldır düzenlenen Badem Çiçeği Festivali de, Datça'nın bu en güzel zamanına tanıklık etmek, şehirden biraz uzaklaşıp nefes almak, doğaya dönüp Ege ile Akdeniz'i kucaklayan ilçenin en özel tatlarını deneyimlemek, farklı atölyelerde hoş vakit geçirmek için iyi fırsat sunuyor.2018 yılında ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.Festival sırasında Datça merkezinde ve Palamutbükü panayır alanlarında stantlar kurulacak. Bu stantlarda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar, badem ürünleri ve yöresel yemek satışları gerçekleşecek. Çocuk ve yetişkinlere yönelik renkli ve yaratıcı workshoplar düzenlenirken Datça'ya özgü dans gösterileri ve sahne performansları da sergilenecek. Ziyaretçiler tercihlerine göre katılabilecekleri turlar ve doğa yürüyüşleri ile yarımadanın dört bir yanını keşfetme, tarihini ve kültürünü deneyimleme imkanı da bulacak.Badem Çiçeği Festivali, ikinci yılında sosyal sorumluluk projelerine de yer verecek. Greenpeace'in de desteklediği, arı ölümlerinin önüne geçilmesi için yürütülen Hepimiz Aynı Kovandayız kampanyası festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.Festival kapsamında çalışmalarını sürdürecek olan TEMA ise kömürün zararlarını anlatacak.Festivalin öne çıkan etkinliklerinden bir diğeri ise badem çiçeği temalı fotoğraf yarışması olacak.