Son dönemin en havalısı tulum

BUGÜN NELER OLDU

Meksika'nın en popüler duraklarından biri olan Tulum, özellikle son dönemde Türk sosyetesinin, sosyal medyasına renk katmak isteyenin, festivalcilerin ve meditasyon sevenlerin adresi haline geldi. Quintana Roo eyaletine bağlı eşsiz güzellikteki kasabaya gittiğinizde iki farklı ziyaretçi profili ile karşılaşıyorsunuz. Bir tarafta etnik kıyafetler içinde çıplak ayakla dolaşan, fırsat buldukça meditasyon yapanlar var. Diğer tarafta da sabahlara kadar DJ'lerin performansları eşliğinde dans edenler. Burning Man ve Coachella festivallerinin müdavimleri Tulum'u da sık ziyaret ettikleri adresler arasına almış. Özellikle de yılın ilk aylarında... Ayrıca Mykonos ve Ibiza sevenler burayı da çok seviyor. Bohemler ve cool tayfa bir arada eğleniyor.Tulum'a ilk kez gidecekseniz dikkat etmeniz gerekenler var. Bu sayede acemilikten kısa sürede kurtulup ortama çabuk ayak uydurabilirsinizTulum'a ulaşmak biraz meşakkatli.Ben Paris üzerinden önce Cancun'a uçtum.Yolculuk 11 saat sürdü. Oradan da karayoluyla Tulum'a vardım. Oteller yılın bu zamanı dolu. İlla bu tarihlerde orada olmak istiyorsanız ev kiralamanız daha makul. Arkadaş grubunuzla el ele tutuşun ve gidin.Tulum'da giyim kuşam çok sade.Sakın topuklu ayakkabı ve kokoş elbiselerinizi bavula koymayın. Bunları giyip dışarı çıktığınızda çevrenizdekilerin alaylı bakışlarına maruz kalabilirsiniz. Pareolar, şalvar stili pantolonlar, pançolar ve sandaletlerden vazgeçemeyeceksiniz.Cebinizde mutlaka Meksika parası yani pezonuz olsun. Aman sakın unutmayın, yoksa işiniz zor. Kredi kartı geçmeyen mekanlar, restoranlar var.Partilemeyi seviyorsanız akşamüstüne kadar boş vaktiniz var. Dilediğinizi yapabilirsiniz. Müzik akşam 19.00'da başlıyor, ertesi sabah 11.00'e kadar sürüyor.Burada gün-gece kavramı yok. Günü neresinden yakalamak isterseniz tercih sizin.Öyle ki dünya çapındaki DJ Solomun'u bile sabahın 05.00'inde DJ kabinine yeni geçerken görebilirsiniz.Konaklamak için en havalı adresler Be Tulum ve Nomade. Eğer buralarda konaklamıyorsanız popüler isimlerin takıldığı beach'lere girişiniz de zorlaşıyor.Gitano'nun tacoları ve Casabanana'nın şişe geçirilmiş etleri çok lezzetli. Bu ikili buranın en havalı restoranları.The Real Coconut kafenin kahvaltıları şahane. Gündüz yaşayanların adresi burası. Şahane smoothie'ler içebilirsiniz.Papa Playa Project, gece dans etmek isteyenlerin gittiği ve popüler DJ'lerin performans sergilediği yer.Bu arada buraların nam salmasına sebep olan Pablo Escobar'ın evini de mutlaka görün. Hatta kendinize burada bir ziyafet çekin, yemekleri şahane.Tulum'da internet büyük sorun.Yüzlerce fotoğraf çekseniz bile onları sosyal medya hesaplarınıza yüklemek için sürekli internet arayışında oluyorsunuz.