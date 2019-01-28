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Google'da görüntülenemeyen yerler

Google Maps, günümüzde dünya genelinde sanal yolculuk yapmak için en iyi araçlardan biri. Tüm dünyayı koordinatları girerek gezebileceğiniz bu uygulama bazı bölgeleri kullanıcılara tam olarak gösteremiyor. İşte Google Maps'te görüntülenemeyen yerler.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 10:04
Google'da görüntülenemeyen yerler

Volkel Hava Üssü, Hollanda

Hollanda'da bulunan bu NATO üssü, Google Maps tarafından görüntüsü gizlenmiş durumda.

Roses, İspanya

İspanya'nın kuzeyinde Akdeniz kıyısındaki bu bölgede ABD'nin kullandığı bir bölge olduğu bu nedenle de buranın Google Maps tarafından görüntülenmeye kapatıldığı iddia ediliyor.

Taipei Ulusal Güvenlik Merkezi, Tayvan

Tayvan'ın istihbarat merkezi olan bu bina ve içinde yer aldığı bölge, Google Maps tarafından görüntülenmeye kapatılan bir diğer bölge.

İsrail genel haritası

İsrail haritasına Google Maps üzerinden yakınlaştığınıda haritadaki çözünülürlüğün artmadığıı fark edeceksiniz. Bu durumun nedeni güvenlik.

Helipuerto de Cartagena, İspanya

İspanya'daki bir diğer bölge olan bu arazi görünürde boş bir alan olmasına rağmen Google Map tarafından donuk bir görüntüyle internet kullanıcılarına yansıtılmakta. Bunun nedeniyse tam olarak bilinmiyor.

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Google'da görüntülenemeyen yerler
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