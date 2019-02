İnsanlığın ortak dili: Çay

BUGÜN NELER OLDU

Sudan sonra dünyanın en çok tüketilen içeceği çay. Elbette bunun bir sebebi var. Çünkü çay, sadece bir içecekten ibaret değil, arkadaşlık ve misafirperverliğin ortak dili. Her ülkenin coğrafi konumu itibarıyla dünyaya sunduğu birçok lezzet var. Ülkelerin geleneksel çaylarının tarihi o kadar eskiye dayanıyor ki, kimisinin 400 yıllık tarihi bile var. Kültür ve lezzet dolu çay destinasyonlarını merak ediyorsanız, gelin birlikte keşfedelim.Dünyanın en büyük çay ihracatçılarından Sri Lanka, birçok doğal lezzeti bir arada sunabiliyor. Ceylon (Seylan), Sri Lanka'nın en meşhur siyah çayı. Earl Grey gibi harmanlanmış ve meyve aromalı çaylarla karıştırılabiliyor. Güzel bir deneyim için Ceylon Tea Trails tesisine uğrayabilirsiniz. Çay bahçelerinden yayla yürüyüşlerine, kaplıca tedavisinden çay eğitimlerine kadar üst düzey bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Uva Halpewatte Çay Fabrikası da deneyim yaşamak için ideal. Fabrika, düzenlediği turlarla çay yapımının her sürecini tanıtıyor.Dünya bugünlerde matcha aromalı her şey için, sanki yeni bir keşifmişcesine yanıp tutuşuyor. Oysa Geleneksel Japon Çay Seremonileri'nde matcha kullanımı yüzyıllar öncesine dayanıyor. Gölgede yetiştirilen çay ağacı yapraklarından elde edilen matcha, yeşil yapraklarının kadifemsi bir toz haline getirilmesiyle ortaya çıkıyor. Geleneksel Japon Çay Seremonileri'ne Kagoshima kentinde bulunan Sengan-en bahçesinden katılabiliyorsunuz. Zen Budizmi'ne dayanan bu seremoni zamanla geleneksel bir sanat haline gelmiş. 12 dönümlük Sengan- en bahçesinin içinde ibadet yerleri, göletler ve küçük korular yer alıyor. 1658 yılında inşa edilen bahçenin en dikkat çekici özelliği, aktif bir volkan olan Sakurajima ve Kagoshima Körfezi'ne bakan göz alıcı manzarası. Bu bahçede düzenlenen çay seremonilerinde çaylar, fincanlara konulup üzerine kaynar su dökülmesinden, fırçayla karıştırılıp ikram edilmesine kadar büyük bir yavaşlık ve incelikle servis ediliyor. Her şey gelenekler gereği uyum ve zarafet içinde.Çay kültürünün çok geliştiği yerlerden biri de Fas. Ülkenin kültürü meşhur naneli çayının etrafında toplanıyor. Geleneklere uygun olarak nane çayı konuklara süslü, gümüş çaydanlıklarda servis ediliyor. Ve içenlerin gücünü artırdığına inandıkları için üç defa ikram ediyorlar. Yeşil çay ve taze nane yapraklarının karışımından oluşan meşhur çay, Marakeş başta olmak üzere birçok şehirde yemeklerden sonra mutlaka içiliyor. Şehirde bulunan Dar Batha Müzesi'ne de mutlaka uğrayın. Şehre özgü seramik koleksiyonları ve antika enstrümanlar burada sergiliyor. Gezinin ardından müze bahçesinde çay keyfi yapabilirsiniz.