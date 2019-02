Sıfırın altında Amsterdam

BUGÜN NELER OLDU

Amsterdam, kış aylarında tam bir masal şehrine dönüşüyor. Güneş erkenden batıyor ama bu kez de ışıklar şehri aydınlatıyor. Sokaklarında yürürken kanalları ve parklarıyla şehrin büyüleyici manzaralarına dalıyor, zaman nasıl geçiyor anlamıyorsunuz. Amsterdam aynı zamanda trendy kafelere ve iddialı restoranlara da ev sahipliği yapıyor. Şehirde gurme tura çıkanlar sürpriz mekanlar keşfetmenin keyfini yaşıyor. İşte benim son Amsterdam seyahatimde keşfedip çok sevdiklerim.Soho House Amsterdam, şehrin en yenisi. Kulübe girmek için üyelik gerekiyor ama merak etmeyin alt katındaki Cecconi's kulüpten çok daha popüler. Leziz İtalyan yemekleri ile günün her saati işlek.The Harbour Club, şehir merkezine biraz uzak olan Eastern Docklands'de. Buranın menüsü devasa, seçenek çok. Benim önerim deniz ürünlerini tercih etmeniz. Sushileri de damak çatlatan lezzette. Terasında mutlaka keyif yapın. Yerinizi de sushi lounge'da ayırtın.Biz yeni nesil avokadosuz yaşayamıyoruz. Gerçi şu sıralar çok zam gelmiş, elimizi süremiyoruz. Amsterdam'daki The Avocado Show ise tam anlamıyla avokado sevenlere göre. Avokadodan tatlı bile yapmışlar. Hem Instagram'lık bir mekan hem de samimi, sıcak bir ortama sahip.Mr. Porter, W Hotel'in en üst katında yer alan bir steakhouse. Aynı zamanda şehrin en iyi manzaraya sahip mekanı. Kokteyl menüsünden seçeceğiniz içeceğiniz ile otelin şöminesinin başında keyif yapabilirsiniz.Otel lobilerine benim gibi bayılıyorsanız. Hemen Hotel V'ye gidin. Burası tam saatlerce dev koltuklara yayılmalık mekan. Kahvaltıdan akşam yemeğine takılabilirsiniz.The Nine Streets'te mutlaka turlayın. Cadde üzerinde yer alan vintage mağazalar ve birbirinden farklı konsept mağazalar dikkatinizi çekecek ürünlerle dolu.Jordaan, şehrin yıldızı yükselen bölgesi. Burada tüm gününüzü geçirebilirsiniz. Ellis Gourmet Burger'da şehrin en lezzetli burgerini yiyebilirsiniz. Boca's ise bir gastro-bar, özellikle mini sandviçleri şahane. Hint yemeğine ne dersiniz? O zaman Shahjahan en doğru adres. Hem otantik hem de romantik bir mekan burası. Pesca konseptiyle ilgi çeken bir balıkçı. Mekana girer girmez bir balık reyonu görüyor, oradan balığınızı seçiyorsunuz. Ardından bir şarap reyonu karşınıza çıkıyor. Burada çekeceğiniz ziyafete paha biçilemez. Bölgedeki bir başka tavsiyem PIQNIQ. Buranın pancake'i bir harika. Günün benim de en sevdiğim öğünü kahvaltı için burayı tercih edin.Şehrin sunduğu ayrıcalıklardan biri de vegan restoranları. Her gün mutlaka bir öğününüzü bu restoranlara ayırın. İşte size birkaç öneri. Vurger, Vegabond, Mr&Mrs Watson, Restaurant Moer, The Meets, Soup&Zo.Kış aylarında kanallar genellikle buz tutuyor ve bu buzun üstünde yürümek çok keyifli oluyor. Şansınız yaver gitmezse Jaap Eden ya da Rembrandtplein'de buz pateni yapın. Şehirde yaşayanların şu sıralar en favori aktivitesi bu.