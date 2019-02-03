Uludağ ’da eğlence zirve yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerin hem kayak yapıp hem de eğlenceli günler geçirdikleri Whitefest bugün başladı. Konserlere ve DJ performanslarına ev sahipliği yapan festival üç periyot halinde gerçekleştirilecek. Hemen ardından 14 Şubat'ta ise Corporate Weekend başlayacak. İş hayatından bunalanlar üç gün boyunca kayak yapıp eğlenceli vakit geçirecek.- Unitravel, Jolly Tur'un gençlik markası. Kışın dağda, baharda deniz kenarında gençleri bir araya getiriyor. Uludağ'da gerçekleştirdiğimiz 20 yıldır düzenlenen köklü bir etkinlik. 15 yıldır Whitefest adı altında gerçekleşiyor.Whitefest, gençliğimizde öyle güzel anılar bıraktı ki, ilerleyen yıllarda yönetici pozisyonuna gelenler, tıpkı üniversite yıllarında olduğu gibi arkadaşlarıyla doyasıya vakit geçirebilecekleri bir festival talep etmeye başladılar. Biz de Whiz markası olarak Jolly Tur partnerliğinde Corporate Weekend'i düzenlemeye basladık. Corporate Weekend bu yıl sekizinci kez düzenlenecek. Başlarda kapalı bir organizasyon gibiydi, bilenler gelirdi. Ancak geçen sene sosyal medyanın da etkisiyle çok ses getirdi.- Ulaşımı çok kolay, özellikle İstanbul'a çok yakın. Hem Whitefest hem de Corporate Weekend'de dağın yaklaşık yüzde 80'lik yatak kapasitesini kapatıyoruz. Whitefest'e 12 bine yakın öğrenci geliyor ve sosyalleşirken spor yapıp eğlencenin tadını çıkarıyor. Corporate Weekend'de ise 3 bine yakın misafiri ağırlıyoruz. Uludağ zaten dağlar arasında en eğlenceli olanı.- Türkiye'nin en ünlü sanatçı ve DJ'lerini tatilleri boyunca bir arada izleme imkanı buluyorlar. Hem kendi okulları hem de diğer okullardan arkadaşları ile birlikte tatil yapmanın tadını çıkarıyorlar. Ayrıca partilerin ve konserlerin yanı sıra çeşitli oyunlara, spor aktivitelerine katılıp sürpriz çekilişlerle eğleniyorlar.- Altı sahnede Berkay, Gülşen, Hande Yener, Teoman, Aleyna Tilki, Edis, Yıldız Tilbe, Merve Özbey'in de aralarında bulunduğu 35 sanatçı ve DJ performans sergileyecek.- Corporate Weekend'de kayak yapanların yanı sıra kayak yapmayanlara yönelik etkinlikler de var. Gün içerisinde çeşitli atölyeler, partiler, tadımlar ve sohbetler gerçekleştiriliyor. Festival sırasında 14 Şubat'ta çiftler Hande Subaşı ile romantizmi karlar üzerinde yaşarken cuma ve cumartesi geceleri yine İstanbul gece hayatının nabzını tutan Alya, Baran Bayraktar, Deniz Sipahi ve Bengü Beker gibi isimleri dinleme fırsatı bulacak. Afterski partilerde ise Doğuş Çabakçor, David Şaboy ve Tai The Percussionist olacak. Ayrıca Kaan Sekban da şovuyla sahnede olacak.