İflah olmaz romantik Kapadokya

BUGÜN NELER OLDU

Sevgililer Günü için geri sayım başlamışken romantik bir tatil destinasyonu arıyorsanız Kapadokya'yı radarınıza alın. Üstelik peri bacaları, gizemli yeraltı şehirleri, seramik sanatıyla tüm dünyadan turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzak Doğu'dan, Brezilya'dan bile gezginler keşfetmek için önce İstanbul'a ardından da Nevşehir'e uçuyorlar. Üstelik kışı çok farklı ve keyifli yaşanıyor... Konaklamak için birbirinden özel alternatifler var. Benim favorim Argos. Ama Museum Hotel, Cave Suites, Sacred House gibi seçeneklere de göz atabilirsiniz. Mutlaka manzaralı bir oda seçmenizi tavsiye ederim. Argos'un içindeki Seki Restaurant'a konaklamasanız da mutlaka bir öğlen ya da akşam yemeği için uğrayın. Şarap mahzeni, manzarası ve leziz yemekleriyle hem damağa hem de göze ve ruha hitap ediyor. Uçhisar'daki Elai Restaurant ve Ziggy de gastronomik anlamda uğrayabileceğiniz lezzet durakları arasında. Yemekleri iddialı ama atmosferi de bir o kadar romantik... Kahvaltı içinse Karlık Evi Butik Oteli deneyimleyebilirsiniz. Kaleye bakan enfes bir bahçesi var. Ve kahvaltı menüsü epey geniş. Burası aynı zamanda sanatla iç içe geçmiş bir balayı oteliymiş.Kapadokya'nın en önemli zanaatlarından biri de seramik. Gelmişken mutlaka bir seramik atölyesine uğrayın ve marifetinizi konuşturun. Avanos'ta bulunan Kapadokya Seramik hem deneyim yaşayabileceğiniz hem de bilgi alabileceğiniz bir yer.Çevredeki köyleri gezmek de mutlaka yapmanız gerekenler listesinde olmalı. Örneğin Paşabağ... Eski adı Keşişler Vadisi'ymiş. Oldukça ilginç peri bacaları bulunuyor burada. Fotoğraf çekmek için ideal. Göreme'ye yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki Çavuşin Köyü en eski yerleşim yerlerinden biri. Kapadokya'daki en eski kilise de burada bulunuyor. 5. yüzyıldan kalma kilise Vaftizci Yahya adına yaptırılmış. Zamanında Çavuşin'de Hıristiyan dervişler yaşıyormuş. Şimdilerde epey sakin.