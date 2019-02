Penguenlerle selfie

BUGÜN NELER OLDU

Tam tamına 12 saat uçarak muhteşem doğanın kalbine gitmeye ne dersiniz? Yanıtınız olumluysa Cape Town'a hoş geldiniz. Burası birçok reklam filminin çekildiği, kış soğuğundan 30 derece sıcağa kaçmak için en ideal destinasyon. Gitmek için en geçerli sebep ise paramızın o topraklarda kıymetli olması. Bir Avrupa şehrine gittiğinizi farz edin, ay sonu kredi kartınız sizi şoke ediyor değil mi? Ama burada işler tam tersi. Gönlünüzce yiyip içip, gezebilirsiniz. Peki ama nerede mi? Gelin size pratik bir liste vereyim. Olur da ani bir kararla gitmek isterseniz işinize yarayacaktır.Sörf tutkunlarının ilk tercihlerinden Cape Town'a, birçok sporcu kış aylarında idman yapmak için geliyor. Özellikle rüzgar sörfçüleri için en ekstrem koşulları sunuyor. Cape Town'da okyanusa ayağınızı soktuğunuzda soğukluğu içinizi ürpertebilir. İsterseniz Hint Okyanusu kıyısındaki Muizenberg'i tercih edebilirsiniz. Burası yüzmek için birkaç derece daha sıcak bir suya sahip. Aynı zamanda bu bölgede köpekbalıkları ile de yüzebiliyorsunuz. Ben cesaret edemedim o ayrı. Ama şehrin en çılgın aktivitesi denilebilir. Şehrin en önemli simgesi Masa Dağı. Bu dağın tuhaf düz şeklini merak ediyor ve zirveye tırmanmak istiyorsunuz. Ama yükseklik korkusu olan aman çıkmasın. Çıkanlar ise kartpostal kıvamında bir fotoğrafa sahip olur, benden söylemesi. Masa Dağı'nın etrafında araba kiralayıp turlarken yanınıza şehri iyi bilen birini de alın. Bunun için profesyonel hizmet veriyorlar. Çünkü etrafta Hollywood starlarının partilediği lüks evler yer alıyor. Cape Yarımadası'nın doğu kısmında yer alan Cape to Cuba isimli mekan oldukça popüler. İlginç de bir konsepte sahip. İsmi ile zannediyorum ki, size zaten ihtiyacınız olan tüyoyu vermiştir. Woodstock'taki The Old Biscuit Mill'i de mutlaka ziyaret edin. Haftasonları tam bir şenlik alanı. Açık havada yer alan yemek standlarında birçok gurme lezzetleri tadabilir, fonda çalan müzikle kalça sallayıp ritim tutabilirsiniz.African Penguins at Boulders Plajı ise tam Instagram'lık. Penguenleri görmek ve fotoğraflamak için yola koyulmanız gerekiyor. Hazır oralara gittiniz ve benim gibi cilt bakımına önem veriyorsanız, aloe vera satan mağazalara uğrayın ve doğal yollarla cilt sağlığınızı koruyun. Tokara Wine Estate ve Delaire Graff Estate üzüm bağları içerisinde yer alan iki farklı adres. Her ikisi de ilgi çekici menülerin yer aldığı restoranlara sahip. Tokara Delicatessen'de karnınızı doyurduktan sonra mekanın bahçesindeki sanat eserleri ile fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Delaire Graff Estate'in şarap üretim tesisini ve mahzenlerini gezebilirsiniz.Şehirdeki bir diğer ilgi çekici aktivite ise helikopter turları. Ben yaparken çok stres oldum, çünkü sizi kilo ve cüssenize göre gruplara ayırıp uçuruyorlar. Bu tatilde kilomla yüzleştiğim an, işte o andı. Manzara mı? Tabii ki şahane! Bölgede yağmur az yağdığı için en büyük sıkıntı kuraklık ve su tüketimi. Kaldığınız otellerin banyosunun duvarlarında konuyla alakalı uyarılar yer alıyor. Günde kişi başı 50 litrelik su tüketimini öngörüyorlar. Yani duş alırken elinizi çabuk tutun. Safariye çıkacaksanız Cape Town içerisindeki özel parklara gidebilirsiniz. Safari kıyafeti almak isterseniz gidebileceğiniz açık hava alışveriş merkezi Victoria Wharf.Şehir hayatını görmeyi ve birkaç ünlüye denk gelmeyi seven bir kafadaysanız Camps Bay'e gidin. Buradaki mekanlar art arda sıralanmış ve en popüler olanı da Cafe Caprice. Cape Town'un popüler restoranları arasında Harbour House, Kloof Street House ve Codfather yer alıyor. Ağırlıklı olarak deniz mahsulleri bulacağınız restoranların dışında etnik lezzetlerin sunulduğu yerler de mevcut. Özellikle Arap mutfağının etkisinde kalmış mekanlar bulunuyor.