Zengin turiste 5 yıldızlı transfer

Türkiye, turizm sektöründe hem gelirini hem de turist sayısını her geçen yıl artırmaya devam ediyor. 2018 yılını 36 milyon turist ve 35 milyar dolar gelirle kapatan sektörün yılsonu hedefi ise 50 milyon turist ve 40 milyar dolar gelir. Türkiye'ye gelen ve kişi başı günlük 5 bin doları aşan harcama yapan turist sayısı da 1 milyon rakamını aştı. Zengin turist sayısında yaşanan hızlı artış girişimcilerin iştahını açtı. Mustafa Çavuş ve Murat Zorlu tarafından kurulan GOVIP, A segment turist kategorisinde Türkiye'yi ziyaret eden kişi ve kuruluşlara lüks araç filosuyla hizmet vermeye başladı. Her biri 350 bin TL piyasa değerine sahip olan ve baştan aşağıya teknoloji ile donatılarak küçük bir ofisi andıran araçlar Türkiye'nin büyük havalimanlarında zengin turistlerin hizmetine sunuldu.

GoVIP Pazarlama Müdürü Murat Zorlu, şirketlerinin, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hava limanlarında organizasyonlarını tamamladıklarını ve Türkiye'ye gelen zengin turiste hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Zorlu, "Kısa süre içerisinde Türkiye'nin tüm hava alanlarında araç filolarımız ve eğitimli personelimizle hizmete başlayacağız" dedi.

Zorlu, GOVIP konusunda şu bilgileri verdi: "Biz misafirlerimizin transferlerini sağlayıp işimizi tamamlamıyoruz. Sektörde bilgi güvenliğine, kişisel verilere özen gösteriyoruz. Kurumsal planlamalara özel transferlerin ruhuna uygun alt yapımızla farklı seçenekler üretme kapasitesine sahibiz. Örneğin, havaalanı otel arası transferlerinde kullandığımız aracı, kültür sanat eğlence transferlerinde kullanmıyoruz. Her iki hizmetin psikolojik kurgusu, eğitimli personeli ve aracı farklı. Farklı segmentlerde araç filomuz yeni ve teknoloji ile spor takımlarının transfer hizmetlerinden, şirket ve birlik transferlerine, fuar gezilerinden, VIP, organizasyon transferlerine kadar çok geniş bir alanda destek veriyoruz."

KATMA DEĞERLİ HİZMET ÜRETMEYİ BAŞARDIK

GOVIP kurucu ortağı Mustafa Çavuş da, şirketlerinin klasik taşımacılık anlayışının yerini VIP kavramına bıraktığını belirterek şu görüşlere yer verdi: "Bizler müşterilerimizin memnuniyetini teknolojik yatırımlarla değişik sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimizin ihtiyaçlarına işin gereğine uygun optimum çözümler üretmek ve kaliteli hizmeti en uygun fiyatlara sunmayı amaç edindik. Seyahat teknolojisi alanındaki yeni gelişmelerin ışığında hizmet sunmayı görev bilmek ve bu amaçla vizyonunu sürekli yenileyerek müşterilerimize katma değerli hizmetleri sunarak onların kendi alanında farklı bir yer edinmelerini sağlayabilmek ve geleceğimizi yeniden inşa etmek için kaliteli hizmet ve dürüst olma politikasını hedef edindik."

YERLİ YAZILIMLA SEKTÖR NELER KAZANDI?

Tüm ulaşım operasyonları artık canlı olarak online yürütülebiliyor.

Yönetim paneli son derece basit, yeni şartlara, taleplere göre sürekli geliştirilebiliyor.

Transfer bilgileri, sürücü ve araç bilgileri çoklu dil seçeneği ile yolculara eş zamanlı olarak aktarılıyor.

Yolcu güvenliği, misafirlere ait bilgiler sertifikalı güvenlik sistemleriyle koruma altına alındı…

Transfer araçlarında, yolculuk boyunca tüm süreç yönetim panelinden canlı olarak izlenebiliyor ve yolcular bu önemli bildirimleri SMS, MOBİL BİLDİRİM, MAİL olarak dil seçenekli olarak alabiliyor.

Tüm transferlerin sonucunda müşteri geri bildirimleri kalite kontrol amacı ile otomatik olarak alınabiliyor.