4 yaşında kursiyerimiz var

Türkiye'de kayak sporuna olan ilgi giderek artıyor. Kayak tutkunları özellikle Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'na akın ediyor. Sadece tutkunların değil, kayağa yeni başlayanların da tercihi, Erciyes. Çünkü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bu konuda uzman eğitmenlerle çalışıyor, meraklılarının bu spor branşının tüm inceliklerini öğrenmesine yardımcı oluyor. Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş sorularımızı yanıtladı.
- Kayak yapmak isteyenlere nasıl bir eğitim veriyorsunuz?
- Yetişkinler için alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından 08.00- 15.00 saatleri arasında eğitim programı düzenleniyor. Çocuklar için ise aynı saatler arasında iki gün boyunca hizmet veriliyor. Eğitimlerde önce eğimsiz zemin ve yürüyen bantta temel hareketler, dengede durma, kayak kontrolünü sağlama, dönüş, kayma ve düşme gibi ayrıntılar öğretiliyor.
HERKES KAYAK YAPABİLİR
- Kayak yapmayı öğrenmek için eğitim almak şart mı?
- Sporun her branşında olduğu gibi
kayak branşında da bu işin tekniğini
bilen uzman kişilerden eğitim alınması
uygun olur. Aksi takdirde hareketler
yanlış öğrenilebilir ve sakatlıklar meydana
gelebilir.
- Her yaştan insan kayak yapmayı öğrenebilir mi?
- Her yaştan insan kayak öğrenebilir
elbette ama belli bir başlama yaşı var.
Bu da birebir eğitimlerde 4-6 yaş, grup
eğitimlerinde 7 yaş ve üzeri olarak kabul
edilebilir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Spor A.Ş. olarak tüm yaş gruplarına kayak
eğitimi sunmaktayız, Kış dönemi boyunca
3 bin kişiye kayak eğitimi vermekteyiz.
Verdiğimiz eğitimlerde 40-65 yaş arasında
yetişkin kursiyerlerimiz
de mevcut.
- Kayak sporunun insanlara ne gibi faydaları var?
- Kayak kişilerin
sosyalleşmesinin yanı
sıra koordinasyonu ve
dengeyi geliştirir. Kişiye
çeviklik kazandırır,
kemikleri güçlendirir
ve tüm vücut kaslarını
çalıştırır. Böylelikle birey
daha iyi bir görüntüye
sahip olduğu için kendine güven hissini
geliştirerek motivasyonunu yükseltir.
- Kayak pahalı bir spor mudur?
- Kayak diğer branşlara göre pahalı
bir spor olarak görülse de her kesimden
vatandaşımızın faydalanabilmesi için
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.
olarak tüm olanakları sağlamaktayız. Vermiş
olduğumuz hizmet kapsamında kayak
eğitimini uygun fiyatlara çekmekle kalmayıp
bu bedelin içerisinde kayak ekipmanı
servis ve yemek hizmetini de sunarak
vatandaşlarımızın en iyi koşullarda eğitim
almasını amaçlıyoruz.