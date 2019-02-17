Sabah

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Seyahat Haberleri > 4 yaşında kursiyerimiz var

4 yaşında kursiyerimiz var

Kapsamlı bir eğitimle kayak yapmayı öğrenebilir, karla kaplı pistlerin tozunu attırabilirsiniz. Spor A.Ş. uzman eğitmenlerle her yaştan insana kayak eğitimi veriyo

ZEYNEP ACAR Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2019
4 yaşında kursiyerimiz var
Türkiye'de kayak sporuna olan ilgi giderek artıyor. Kayak tutkunları özellikle Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'na akın ediyor. Sadece tutkunların değil, kayağa yeni başlayanların da tercihi, Erciyes. Çünkü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bu konuda uzman eğitmenlerle çalışıyor, meraklılarının bu spor branşının tüm inceliklerini öğrenmesine yardımcı oluyor. Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş sorularımızı yanıtladı.
- Kayak yapmak isteyenlere nasıl bir eğitim veriyorsunuz?
- Yetişkinler için alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından 08.00- 15.00 saatleri arasında eğitim programı düzenleniyor. Çocuklar için ise aynı saatler arasında iki gün boyunca hizmet veriliyor. Eğitimlerde önce eğimsiz zemin ve yürüyen bantta temel hareketler, dengede durma, kayak kontrolünü sağlama, dönüş, kayma ve düşme gibi ayrıntılar öğretiliyor.

HERKES KAYAK YAPABİLİR
- Kayak yapmayı öğrenmek için eğitim almak şart mı?
- Sporun her branşında olduğu gibi kayak branşında da bu işin tekniğini bilen uzman kişilerden eğitim alınması uygun olur. Aksi takdirde hareketler yanlış öğrenilebilir ve sakatlıklar meydana gelebilir.
- Her yaştan insan kayak yapmayı öğrenebilir mi?
- Her yaştan insan kayak öğrenebilir elbette ama belli bir başlama yaşı var. Bu da birebir eğitimlerde 4-6 yaş, grup eğitimlerinde 7 yaş ve üzeri olarak kabul edilebilir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak tüm yaş gruplarına kayak eğitimi sunmaktayız, Kış dönemi boyunca 3 bin kişiye kayak eğitimi vermekteyiz. Verdiğimiz eğitimlerde 40-65 yaş arasında yetişkin kursiyerlerimiz de mevcut.
- Kayak sporunun insanlara ne gibi faydaları var?
- Kayak kişilerin sosyalleşmesinin yanı sıra koordinasyonu ve dengeyi geliştirir. Kişiye çeviklik kazandırır, kemikleri güçlendirir ve tüm vücut kaslarını çalıştırır. Böylelikle birey daha iyi bir görüntüye sahip olduğu için kendine güven hissini geliştirerek motivasyonunu yükseltir.
- Kayak pahalı bir spor mudur?
- Kayak diğer branşlara göre pahalı bir spor olarak görülse de her kesimden vatandaşımızın faydalanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak tüm olanakları sağlamaktayız. Vermiş olduğumuz hizmet kapsamında kayak eğitimini uygun fiyatlara çekmekle kalmayıp bu bedelin içerisinde kayak ekipmanı servis ve yemek hizmetini de sunarak vatandaşlarımızın en iyi koşullarda eğitim almasını amaçlıyoruz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
4 yaşında kursiyerimiz var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN