4 yaşında kursiyerimiz var

Türkiye'de kayak sporuna olan ilgi giderek artıyor. Kayak tutkunları özellikle Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'na akın ediyor. Sadece tutkunların değil, kayağa yeni başlayanların da tercihi, Erciyes. Çünkü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bu konuda uzman eğitmenlerle çalışıyor, meraklılarının bu spor branşının tüm inceliklerini öğrenmesine yardımcı oluyor. Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş sorularımızı yanıtladı.- Yetişkinler için alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından 08.00- 15.00 saatleri arasında eğitim programı düzenleniyor. Çocuklar için ise aynı saatler arasında iki gün boyunca hizmet veriliyor. Eğitimlerde önce eğimsiz zemin ve yürüyen bantta temel hareketler, dengede durma, kayak kontrolünü sağlama, dönüş, kayma ve düşme gibi ayrıntılar öğretiliyor.- Sporun her branşında olduğu gibikayak branşında da bu işin tekniğinibilen uzman kişilerden eğitim alınmasıuygun olur. Aksi takdirde hareketleryanlış öğrenilebilir ve sakatlıklar meydanagelebilir.- Her yaştan insan kayak öğrenebilirelbette ama belli bir başlama yaşı var.Bu da birebir eğitimlerde 4-6 yaş, grupeğitimlerinde 7 yaş ve üzeri olarak kabuledilebilir. Kayseri Büyükşehir BelediyesiSpor A.Ş. olarak tüm yaş gruplarına kayakeğitimi sunmaktayız, Kış dönemi boyunca3 bin kişiye kayak eğitimi vermekteyiz.Verdiğimiz eğitimlerde 40-65 yaş arasındayetişkin kursiyerlerimizde mevcut.- Kayak kişilerinsosyalleşmesinin yanısıra koordinasyonu vedengeyi geliştirir. Kişiyeçeviklik kazandırır,kemikleri güçlendirirve tüm vücut kaslarınıçalıştırır. Böylelikle bireydaha iyi bir görüntüyesahip olduğu için kendine güven hissinigeliştirerek motivasyonunu yükseltir.- Kayak diğer branşlara göre pahalıbir spor olarak görülse de her kesimdenvatandaşımızın faydalanabilmesi içinKayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.olarak tüm olanakları sağlamaktayız. Vermişolduğumuz hizmet kapsamında kayakeğitimini uygun fiyatlara çekmekle kalmayıpbu bedelin içerisinde kayak ekipmanıservis ve yemek hizmetini de sunarakvatandaşlarımızın en iyi koşullarda eğitimalmasını amaçlıyoruz.