İçinden sağlık geçen merkezler

BUGÜN NELER OLDU

Siz bu yazıyı okurken ben de hem ruhumu hem de bedenimi arındırmak için bir sağlıklı yaşam kliniğine gitmek için günleri sayıyor olacağım. Malum bir ay sonra bahar, yaz da kapıda, acele etmek gerek. Türlü zayıflama yöntemlerini denemiş biri olarak Sha Wellness Clinic'in yolunu tutmak üzere hazırlanıyor olacağım. Tabii bu bekleyiş sırasında biraz sahil yürüyüşü biraz da pilates yapmayı ihmal etmeyeceğim. Tabii diyetisyen tavsiyelerini de uygulayacağım. Ben Sha'ya gidiyorum ama farklı alternatifler de var. İşte aralarından en popülerleri.Alicante'de bulunan Avrupa'nın en popüler kliniklerinden biri. Dünya yıldızlarının ve ultra zenginlerin tercih ettiği bu adreste ömür boyu sağlıklı yaşamanın formülünü öğretiyorlar. Yani buranın kapısından hem arınmış halde hem de evinizde uygulayabileceğiniz birçok deneyimle çıkıyorsunuz. Kişiye özel programlarla, burada kaldığınız sürece ruh halinizi maksimum seviyede iyi hissettirecek bir ekip var yanı başınızda. Yemek pişirme dersleri de çok işinize yarayacak, gidenler öyle diyor. Daha uzun süre ve sağlıklı yaşamak için burada sunulan tüm doğal terapileri deneyimleyin. 2019'da en çok önerilen adreslerden biri.Marbella'da yer alan klinik 12 günlük oruç diyetiyle adını duyurmuş. Boğazına düşkünler için zorlu olabilir. Ancak neden olmasın? Cesaretinizi hemen toplayın. Kliniğin çevresinde düzenledikleri keyifli turlar ve dans dersleri ile gününüze keyif katan bir yer burası. Eğer sıkılırsanız etrafta alışveriş yapabilir, güneşlenebilir, denizin tadını çıkarabilirsiniz.Bu listeye bizim topraklarımızdan doğan bir klinik olan LifeCo'yu eklemezsem olmazdı. Şimdi üç adreste yer alıyorlar. Defalarca deneyimlemiş biri olarak Bodrum'daki yerleşkesi dikkat çekici. Zaman zaman da güzel kampanyaları oluyor. Alternatif sağlık yöntemlerini deneyimleyeceğiniz merkezde Hollywood yıldızlarına da denk gelebilirsiniz.Burası bizim topraklara oldukça uzak. Bambaşka bir dünya ve sıra dışı bir deneyim. Tayland, Koh Samui adasında yer alan merkez ırmaklarla çevrili bir lagün üzerinde bulunuyor. Tropikal bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Burası bedeninize iyi geldiği gibi spiritüel dengenizi de bulmanızı sağlayacak alternatif programlarla dolu.Henri Chenot'un kurucusu olduğu detoks kampı bir süre önce İstanbul'da da meraklıları ile buluşmuştu. Ancak her şey yerinde güzeldir derler ya Chenot tekniklerini Palace Merano'da uygulamak en doğrusu. 1985 yılından beri hizmet veren klinikte uygulanan sistemi anlatan kitaplar da mevcut.