Karla kaplı zirvede ‘lüküs hayat’

Kışın en gözde tatili, hiç şüphesiz kayak merkezlerinde geçirileni. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayak tatili büyük ilgi görüyor. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken, Erciyes ve Sarıkamış gibi kayak merkezlerimiz kış tatilcilerini ağırlıyor. Bu arada son yıllarda kayak merkezlerimiz yurt dışından da turist çekmeye başladı. Tabii bu arada Türkler de yurt dışındaki kayak merkezlerine tatile gidiyor. Özellikle İstanbul'un elitleri, Avrupa ve Amerika'daki gözde kayak merkezlerini tercih ediyor. Her yıl, kayak tatillerinin bir kısmını ülkemizde geçirirken yurtdışındaki bu merkezleri de mutlaka ziyaret ediyorlar. Peki dünyanın en gözde ve en lüksleri olarak gösterilen bu kayak merkezleri hangileri? Merak edenler için kışın ünlü isimlerin buluşma yeri haline gelen bu kayak merkezlerinin Top 5'ni anlattım.Amerika'nın en büyük kayak merkezi olan Vail, bir dağın eteğinde, 2400 metrede yer alıyor. 2140 hektarlık alana sahip olan Vail'in yıldızı, ABD Başkanı Gerald Ford ve ailesinin 1970 yılında burada tatil yapmasıyla parladı. Bugün 193 pisti ve 31 lifti olan, Amerika'nın en lüks kayak merkezlerinden biri. Geleneksel bir Bavyera köyü gibi planlanan Vail, restoranları, otelleri ve ünlü mağazaları ile de iddialı. Vail'de sanat tutkunları için de birçok galeri ve müze yer alıyor. Bu kayak merkezinin bir özelliği de eğlence hayatının çok renkli olması. Vail, daha çok Amerika sosyetesi ve Hollywood yıldızları tarafından tercih edilse de Avrupa'dan da birçok ünlü ismi ağırlıyor. Bu arada merhum Mustafa Koç da Vail'in müdavimlerindendi.İtalya'da Alpler'de yer alan Cortina, farklı konseptlerde birçok konaklama tesisiyle dikkat çekiyor. Alışveriş ve eğlence için de ideal bir yer olan Cortina'da, birçok lüks markanın mağazası ile birlikte seçkin kafe, restoran ve kulüp yer alıyor. Cortina, 1956 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapınca adını dünyaya duyurdu. Halen her türlü kış sporunun da yapıldığı kayak merkezi, muhteşem manzarasıyla tatilcileri büyülüyor. Cortina'nın bir özelliği de dünyanın en büyük kayak alanına sahip olması. Yaklaşık 80 kayak pistinin toplam uzunluğu 58 km'yi buluyor. Son yıllarda İstanbul sosyetesi de Cortina'yı keşfetti ve Courchevel gibi gözde kayak merkezlerinin yanı sıra Cortina'ya da gitmeye başladı.Kanada'nın Quebec şehrinde yer alan 875 metre yüksekliğindeki Mont- Tremblant kayak merkezi, dünyanın en gözde kayak merkezleri arasında yer alıyor. En uzunu 6 km olan 31 kolay, 37 orta, 10 zor ve 16 profesyonel olmak üzere toplamda 94 kayak pisti bulunuyor. Tremblant Dağı'nda ayrıca lüks markaların butiklerinin bulunduğu alışveriş merkezleri de var. Burada, kros kayak, buz tırmanışı, atlı kızak gezintisi gibi alternatifler de sunuluyor. Dağ evleri, otel ve dağ eteğinde yer alan köy evleri kayakçılara farklı konaklama seçenekleri sunuyor. Hollywood yıldızları, Tremblant'ta genellikle her türlü lükse sahip dağ evlerini tercih ediyorColorado'nun bir kasabası olan Aspen, dünyanın en iyi kayak merkezi olarak gösteriliyor. Aspen'de sarp kayalıklar ve birbirine bağlı olmayan dört dağ bulunuyor. Her seviyedeki kayakçılar için pistleri bulunan Aspen, 1946 yılında kurulan Aspen Kayak Şirketi'nden sonra tanınmaya başladı. 1950 yılında FIS (Uluslararası Kayak Federasyonu) Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan kayak merkezi, Hollywood yıldızlarının ve dünyanın saygın işadamlarının uğrak yeri olarak da biliniyor. Bizden de Caroline Koç, Mustafa-Luset Taviloğlu, Cem-Ümit Boyner kış tatillerini genellikle Aspen'de geçiriyor. Aspen, çok lüks otellere, ünlü markaların mağazalarına ve çok şık restoranlara da ev sahipliği yapıyor. Zaten Aspen, pistlerinin yanı sıra bu özellikleriyle dünya jet set'inin ve yıldızların ilgisini çekiyor.Chamonix-Mont Blanc, Alp Dağları'nda yer alan, Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesinde Haute-Savoie iline bağlı bir kasaba. Şehre, günlük konuşmada kısaca Chamonix deniyor. Mont Blanc eteklerinde yer alan Chamonix kasabası, dünya çapında bir kayak merkezi. Fransa, İtalya ve İsviçre sınırlarının kesişim noktasında bulunan kayak merkezi, kayak tutkunlarına muhteşem dağ manzarası eşliğinde kayma keyfini yaşatıyor. Chamonix kayak alanı, üç ayrı bölgeye ayrılıyor. Bu üç kayak alanının her birinde lüks oteller, butik kayak otelleri, uzun liftler ve sayısız pist bulunuyor. Avrupa jet-set'inin buluşma yeri olan Chamonix, Courchevel ile birlikte bizim sosyetiklerin de uğrak yeri.