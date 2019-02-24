Datça’ya bahar geldi

BUGÜN NELER OLDU

Datça için ne derler bilirsiniz: "Tanrı kulunun uzun ömürlü olmasını isterse Datça yarımadasına bırakırmış!" Strabon'un bu sözünü duymayanımız yoktur sanırım. 4 bin yıllık tarihi güzellikler içinde, duvarlarını rengarenk begonvillerin süslediği taş evlerle, kekik kokan havasıyla, dantel gibi işlenen koyları ve turkuvaz renkli denizi ile Strabon'u haklı çıkarır Muğla'nın bu güzel beldesi. Doğal güzellikleri ve bu güzelliklerin sunduğu eşsiz imkanlara, iki yıldır badem çiçeklerinin güzelliği eşliğinde bir de festival eklendi. Datça, 8-10 Şubat tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Badem Çiçeği Festivali ile bahara "Merhaba" dedi. Türkiye'nin dört bir yanından neredeyse 30 bin kişi bu festival için Datça'ya geldi. "Festivali kaçırdık, peki geçmişi M.Ö. iki binli yıllara dayanan bu yarımadaya şimdi gidip ne yapalım?" derseniz, alternatif çok. Kaya tırmanışından, trekking ve fotoğrafçılığa kadar pek çok ilgi alanına hitap ediyor tarihi yarımada...Meşhur rüzgarı, Datça'nın aynı zamanda bir sörf ve yelken merkezi olmasının sebebi. Alaçatı kadar adı bilinmese de, dünyanın dört bir yanından gelen sörfçüleri ağırlıyor bu rüzgar... Köyler, deniz tatilinin yanında alternatif tatil arayanlar için kesinlikle ziyaret edilmesi gereken yerlerden. Gerek tarihi taş evleri ve sokaklarıyla, gerekse de güler yüzlü insanlarıyla Hızırşah, Reşadiye, Sındı, Yazıköy, Kızlan, Karaköy, Yakaköy, Cumalı, Mesudiye, Emecik ve Eski Datça köyleri Fransız ya da Yunan köylerini aratmıyor. Köylerde tarihin izlerini de görmek mümkün. Hızırşah Köyü'nde Selçuklulardan kalma bir cami bulunuyor. Reşadiye Köyü'nde Mehmet Ali Ağa Konağı, yenilenen haliyle son yıllarda turistlerin gözdesi olmuş. 235 kilometrelik sahil şeridine sahip Datça, Palamut Bükü, Ova Bükü, Hayıt Bükü, Kargı, Gabaklar koyları gibi berrak sularıyla yaz ayları için de tercih sebebi. Ayrıca Aktur Tatil Sitesi, Aktur Kamping, Karaincir, Hastane Altı, Periliköşk, Billurkent, Kumluk, Taşlık ve daha birçok plajı mavi bayraklı. Bir yanı Akdeniz, bir yanı Ege olan Knidos ise, tarihi bizlere anlatan en özel yer. Hem akvaryum misali denizi, hem de 4 bin yıllık tarihin izleriyle Datça'da gidip görülecekler arasında ilk sırada.Türkiye bademinin neredeyse yüzde 10'u Datça'da üretiliyor. Bu ay büyük bir coşkuyla açan çiçekler, yakın zamanda önce çağlaya sonra bademe dönüşecek. Datça'da dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir badem çeşitliliği var. Tam 82 özgün tür badem tescil edilmiş. Bu arada Datçalılar bademe 'payam' diyorlar ve çeşitli isimlerde bademler var: Karıncalı payam, puf payamı, ayvamandal payam gibi... Tamamı Datça'ya özgü ve burada yetişen bademlerin en meşhuru nurlu badem. Oldukça iri taneli bademin tadı süt gibi.Datça, konaklama açısından geniş bir yelpazeye sahip. Merkezde kalmak ve iki adımda her yere ulaşmak isterseniz, hemen denizin önündeki Konak Tuncel Efe ya da bütçemi de zorlamasın derseniz Tunç pansiyon güler yüzlü bir aileyle sizi karşılıyor. Deniz kenarından merkeze harika bir yürüme yolu olan Hastane Altı bölgesinde pek çok butik otel bulunuyor. Beyaz Ev Otel bir aile işletmesi. Otel, ev yapımı reçellerle sundukları kahvaltıları ile gönülleri fethediyor. Orcey Hotel, Fuda Otel, Uslu Royal Yatching gibi oteller de aynı koyu paylaşıyor. Sapphire Otel daha modern bir konsept sunuyor. Taşlık'a inen yolun başındaki otelin terasında oturup gün batımını izlemek çok keyifli.