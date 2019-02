Yemeğe sokağa bekliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Sokak yemeği desem birçoğunuzun iştahı kabarır mı? Üstelik illa simit ya da yarım ekmek arası köfte değil mevzum. Çeşit çeşit deniz ürünleri, gurme peynirler, hamburgerler ve çok daha fazlasını kastediyorum. Conde Nast seyahat dergisi okuyucuları arasında yaptığı anketle dünyadaki en iyi sokak pazarlarını ve yemeklerini seçmiş. Buyurun geri sayım başlasın.: Koulouri, yani bizim simidin bir farklı versiyonu neredeyse her yerde karşınıza çıkıyor. Pita arası ızgara et de sokakta tadabileceğiniz bir başka lezzet.Hep yılbaşı pazarı için gidecek değiliz. Bu kez de sosisli sandviç arabaları için gidelim. Pretzel ise bir başka sokak lezzeti.Sokak lezzetlerinin sayısı da çeşidi de oldukça fazla. Borough Market'te gurme peynirler deneyebilirsiniz. Hafta sonları kurulan Street Feast'te ise takolar, barbekü etler ve çok daha fazlası var.Sokaktaki yemek pazarları Roma'da yüzyıllardır var olan bir kültür. En ünlüsü ise Mercato di Testaccio.Sydney Balık Pazarı'nda gidip taze balıkların tadına bakmak gibisi yok.Almanya'dan bir şehir daha sıralamayı girmeyi başarmış. Yıl boyu açık olan Viktualienmarkt'ta dumpling, sosisli sandviç gibi farklı ülkelerin mutfaklarından lezzetler tadabilirsiniz.Fransızların gastronomi düşkünlüğü malum. Sokaklarda krepçiler dışında falafelciler de çoğunlukta.Central Market Hall enfes bir yer. Bol bol peynir ve şarküteri tadın.Şu meşhur yuvarlak hamur tatlısından yayılan koku sokakta sizi cezbetmeyi başarıyor. Üzerine tarçın dökülerek servis ediliyor.La Boqueria'nın içinde tapasçı da var peynirci de. Sokakta ister kokteyl içiyorsunuz ister tapasla karnınızı doyuruyorsunuz. Deniz ürünleri bakımından da zengin.Simit dışında gözleme ile de listeye girmişiz. Simidi alıp yanında ince belli bardakta çay içmek öneriliyor.Sokak yemeklerinin anavatanı olarak biliniyor. Noodle çorbasından et yemeklerine sokakta seçenek çok.Japonya'da yürürken yemek yemek kaba karşılanıyor. Buna rağmen sokak yemekleri satan pazarların sayısı oldukça çok. Tsukiji Balık Pazarı doğru adres.Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sokak yemekleri karşınıza çıkıyor. Örneğin Victory Monument. Or Tor Kor Market'ta deniz ürünleri tadabilirsiniz.Noodle çorbasından acı-tatlı soslu yemeklere ve baharatlı yengece kadar seçenek çok.Restoran kılavuzu La Liste, 2019 yılının en iyi 1000 restoranını açıkladı. Dünyanın dört bir tarafından yemek eleştirmenlerinin oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den de altı adres yer alıyor.Türkiye'deki restoranlar arasında listenin en tepesinde Aylin Yazıcıoğlu'nun Nicole'ü yer alıyor. Pek çok ödüle sahip restoran Tomtom Suites'in terasında yer alıyor. İtalyan Konsolosluğu bahçesi ve adalara kadar uzanan eski bir İstanbul manzarasına sahip. Adını Fransisken rahibelerinin hastalara şifa dağıttığı tarihi binanın yöneticisi Agnes Marthe Nicole'den alıyor. Menüsü mevsimsel olarak değişiyor. Farklı ve lezzetli bir gastronomik deneyim sunan Nicole için rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. İki farklı tadım menüsünden dilediğinizi seçebiliyorsunuz.2014 yılında Küçükyalı'da açılan Calipso, Ege mutfağından örnekler sunan bir deniz ürünleri restoranı. 2017 yılında tripadvisor tarafından da 'Mükemmellik' ödülü almış. Menüsünde kazayağı, koyun gözü gibi Ege otları ve kabuklu deniz ürünleri var. Karidesli mantı ve balık beğendi eleştirmenler tarafından tam not almış.Antalya'nın en meşhur ve en iyi restoranlarından biri. Her gün, günün her saati dolu. Devlet erbabı da sanatçılar da turistler de 7 Mehmet'i tercih ediyor. Adını Sezen Aksu'dan alan Sezen pilavı, işkembesi ve kokoreci enfes. Ayrıca bademli lagos balığı gibi deniz ürünleri seçenekleri de var."Beyoğlu bitti" diyenlere bir yanıt da La Liste'cilerden gelmiş. Hem topiği Asmalı Cavit'ten daha iyi yapan bir mekan görmedim.Florya'nın tarihi et restoranı. Beyti kebabına adını veren restoranın müdavimleri arasında ünlü isimler var.Maksut Aşkar'ın yükselişi devam ediyor. Salt Galata binasının terasında hizmet veren lokanta açık mutfağı, deneyimsel yemekleriyle dikkat çekiyor.Chris McGinnis ve Johnny Jet uçaklar, havayolları, jetler, yolcular hakkında bildiklerini bloglarında paylaşan iki gazeteci ve blogger. Beraber açtıkları travelskills (seyahat becerileri) isimli bir de Twitter adresleri var. Her cuma buradan canlı yayın yapıp dünyadaki havalimanları ve havayollarına dair bilgiler paylaşıyorlar. travelskills. chat adresinden cuma yayınlarını dinleyebilirsiniz.