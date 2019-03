2019 tatil trendlerinde son durum raporu

BUGÜN NELER OLDU

2019 yaz tatili trendleri de döviz kurları ile beraber evrilmeye başladı. Daha ucuz tatil anlayışını benimseyeceğimiz bir yaz olacak. Mesela Mykonos bu yaz out. İlla ki Yunan adası istiyorsak Rodos, Kos ve Korfu adasını listeye ekleyebilirsiniz.Her şey dahil sistemine hepimiz Ege ve Akdeniz otellerinden alışkınız. Bütçe kontrolü yapmak isteyenler, özellikle aileler İspanya ve Yunan adalarındaki her şey dahil hizmeti veren otelleri tercih edecekler. Ne de olsa bu yaz ciddi oranda indirimlerin yapılacağı da turizm kulislerinde konuşuluyor.Popüler tatil noktalarında ilk üçe girmeyi Türkiye başarmış. İlk sırada İspanya, ikinci komşumuz Yunanistan, üçüncü sırada ise Türkiye var. Bu sene daha çok Avrupalı turist bizlerle olacak. Özellikle Dalaman bölgesinde resort'lar çok ilgi görecek.Erken yaz tatili isteyenler için Kızıldeniz kıyıları da mayıs ayları için tercih edilebilir. Mısır'daki iç karışıklıklar yüzünden bir süredir trend raporlarında gerilemişti ancak bu yaz tekrar dikkatleri üzerine çekeceğe benziyor.Bu sene kadınların yılı. Tek başına kadınların özgürce seyahat edeceği tatil programları dikkat çekecek. Bir diğer dikkat çekici trend ise maceraperest yanınızı ön plana çıkaran tatiller. Düşünsenize etrafta maceraperest kadınların dağlara, taşlara tırmandığı ve binlerce kalori yakılan tatillere çıktığını... Amazon kadınlar hoş geldiniz.Bu seneye kadar Instagram için geziyor tozuyorduk, özellikle fenomenler nereye gidiyorsa orası popüler oluyordu, onların fotoğraf koyduğu noktalardan fotoğraf koymaya gayret ediyorduk. Ama artık bu durum bu yaz out olacak. Daha gizemli, keşfedilmemiş noktalar, gizli saklı adalara gitmek, denenmemişi denemek bu yazın olayı olacak.Bugüne kadar tatil trendlerinde zamanlama olarak temmuz ağustos yükseliş gösterirdi. Bu tarihlerin dışında tatile çıkanlar garip karşılanırdı. Ancak devir ekonomi devri ve artık ölü sezon olarak tabir edilen aylar bu yaz daha trend. Kısaca eylül, ekim ayı sizin ayınız...Gerçek teknolojik detoksu yapmak istiyorsanız, madem Instagram tatilini de reddettiniz, en büyük trend telefon çekmeyen yerlerde tatil yapmak. Teknolojiden, WiFi'dan, internetin olduğu yerlerden uzak yerlere gitmek... Şöyle bir araştırın, telefonun çekmediği yerler, balta girmemiş ormanlar, denizler, nereler sizi bekliyor?..