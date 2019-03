Hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan bir şehir HONG KONG

BUGÜN NELER OLDU

Bugün size hayranı olduğum Uzakdoğu'nun en sevdiğim yerlerinden biri olan Hong Kong'dan bahsetmek istiyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı olan özel yönetim bölgesi Hong Kong, çok yakın zamana kadar bir İngiliz kolonisiydi, fakat 1997 yılında İngiltere'den ayrıldı. Şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı olmakla beraber, kendi para birimine, hukuk sistemine ve parlamenter sisteme sahip... Artık tüm dünyada bir finans merkezi olarak kabul edilen bu yarımadada hayat çok hızlı... Yüksek binaların ve gökdelenlerin, şehrin merkezini sardığı bu finans merkezinin birkaç kilometre dışına çıktığınızda, yemyeşil bir doğayla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar yüksek binaların içinde yeşili korumak Hong Kong'lular için büyük avantaj. Hong Kong'da dünyanın her yerinden insanlar görmek mümkün. Bunun en önemli sebeplerden biri finans alanındaki büyüklüğü. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hong Kong'da iş imkanı oldukça fazla olduğu için dünyanın her yerinden göç almış. Bununla beraber şehir gerçekten büyük bir limana sahip. Günün her saati devasa büyüklükte gemileri görüyorsunuz.Şehrin ortasından Güney Çin Denizi'nin geçmesi şehrih en cezbedici yanı bana sorarsanız. Victoria Harbour olarak adlandırılan bu deniz ve çevresi, şehirdeki adaları birbirinden ayırıyor ve bu sebeple ulaşım teknelerle de sağlanabiliyor. Ulaşımı kolaylaştırmak ve adaları birbirine bağlamak için köprüler ve tüneller de yapılmış tabii. Fakat yolunuz bu metropole düşerse mutlaka bir kere de olsa etrafı seyretmek için ulaşımınızı deniz yoluyla yapın. İnanın mimari anlamda değişik yapılara ve gökdelenlere uzaktan bakmak sizi büyüleyecek. Nehrin kenarında özellikle de gece hava karardığında vakit geçirmenizi, şehrin rengarek ışıklarını ve gökdelenlerdeki ışık oyunlarını görebilmeniz için şiddetle tavsiye ederim. Hong Kong'da bir turistseniz görmeden dönülmemesi iyi olacak yerlerden bir tanesi Victoria Peak. Victoria Peak öyle bir nokta ki, şehri yukarıdan görebileceğiniz belki de en güzel nokta. Oraya kadar çıkmışken şahsi önerim hatıra kalması adına bir selfie yapmayı unutmamanız. Manzara gerçekten etkileyici. Bunun yanında The Ritz Carlton Hotel'den de bahsetmek isterim; bu otel oradaki en yüksek yapılardan biri. Vaktiniz olursa mutlaka bu otelin yüksek katlarından birinde manzaraya karşı yemek yemenizi öneririm.Diğer gidilmesi gereken bir yer ise; Tian Tan Buddha. Devasa büyüklükteki ve 34 metre uzunluğundaki bu Buda heykeli, şehrin yaklaşık iki saat dışında fakat görülmeye değer. Yaklaşık bir saatlik yolu arabayla gittikten sonra teleferik istasyonunda oldukça hızlı ilerleyen bir sıradan sonra teleferikle 45 dakikalık güzel manzaraya karşı bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Ardından Tian Tan Buddha'ya ulaşıyorsunuz. Şehrin tarihini ve kültürel yapısını anlamanız için oraya gidip bir rehber eşliğinde gezmeniz, bölgenin tarihi ve kültürel yapısı hakkında fikir sahibi olmak için iyi bir fırsat. Ayrıca benim gibi Disneyland seven yetişkinlerdenseniz ya da çocuklarınız Disneyland hayranıysa, Hong Kong Disneyland sizi bekliyor. Oraya kadar gitmişken bir gününüzü ayırmanız için muhteşem bir yer.Son olarak biraz da yeme içmeden bahsetmek isterim. Dünyadaki birçok fastfood ve özellikle de lüks restoran zincirlerinin bir şubesi Hong Kong'da yer alıyor. Benim çok sevdiğim ve New York merkezli olan, çok lezzetli yemekleri bünyesinde barındıran İtalyan restoranı Carbone, öğlen Hong Kong'un koskocaman alışveriş merkezlerinde yürümekten yorulmuş biz turistler için, çok keyifli bir yer. Üstelik yemekleri de bir o kadar lezzetli. Öğlen yemeği için o bölgede olacaksanız, gitmişken Hollywood Road'da gezmenizi ve Hong Kong'un en muhteşem galerilerini ve sergilerini görmenizi, hayal gücünüzü genişletmek için gönülden tavsiye ederim. Son olarak da zamanı olanlar için Peninsula Hotel'i tavsiye edeceğim. Beş çayı çok meşhur olan bu otelin alışılagelmişin dışında bir menüsü var. Beş çayında kendi damak zevkinize göre İngiliz tabağı, Fransız tabağı, Amerikan tabağı ya da Çin tabağı olarak seçenekler mevcut. İstanbul'dan 10 saat uçak yolculuğu uzakta olan ve hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan bu şehir, beni çok etkiledi. Yolu düşen herkesi de etkileyeceğine eminim. Şimdiden keyifli seyahatler dilerim.Eğer çocuklarınızı Disneyland'e götürürseniz, bir tam gününüzü ayırmalısınız. Devasa Buda heykelini görmek için, şehir dışına yaklaşık iki saatlik bir yolculuk yapmak gerekiyor.Tabii gitmişken leziz mi leziz Çin yemeklerinin tadına bakmadan dönülmez bence. Size benim gittiğim ve çok beğendiğim iki Çin restoranından bahsetmek isterim. Biri Hutong; yüksek bir binanın en üst katlarından birinde muhteşem manzarasıyla girer girmez sizi büyülemeyi başaran otantik bir restoran. Mutlaka önceden rezervasyon yaptırmanız gereken bu restoranda, şanslıysanız ve cam kenarında bir masaya denk gelirseniz belki de hayatınızda yediğiniz en iyi Çin yemeklerinden birini yerken harikulade manzarayı seyretmek ve Victoria Harbour'daki ışık oyunlarına tanık olmak çok büyük keyif olacaktır. İkinci olarak değinmek istediğim Çin restoranı ise Tin Lung Heen. Bu Michelin yıldızlı restoran ise size yazımın başında bahsettiğim şehrin en yüksek binalarından biri olan The Ritz Carlton Hotel'in üst katlarından birinde yer alıyor. Manzarası, atmosferi, insan kalabalığı ve yemekleri yönünden şahsen benden tam not aldı.