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haberi: ’ndaki restorasyonda şaşırtan detaylar! Koruma altına alındı...

'nda restorasyon çalışması yapan ekiplerden haberi geldi... Kendi bulduklarına çalışma yapan uzmanlar da inanamadı! Yetkili isimlere haber verilmesi üzerine bulunan tarihi eşyalar koruma altına alındı. Vatandaşlar ve konu üzerinde çalışma yapan uzmanlar, daha farklı şeylere rastlanabileceğini söyledi. 1852 yılına ait sarayın yapımında çalışan ustaların imzaları da bulgular arasında yer alıyor. İşte Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan esrarengiz eşyalar ve döşemelerin altındaki dikkat çeken not...

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 13:54
Son dakika haberi: Dolmabahçe Sarayı’ndaki restorasyonda şaşırtan detaylar! Koruma altına alındı...

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından 2018 yılının Ocak Ayında Süfera Salonu'nda restorasyon çalışması başlatıldı. 1.5 yıldır büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar esnasında ilginç bulgulara rastlandı. Çalışmalar sırasında döşemelerin altında 1917 yılında sarayda yapılan tadilata ilişkin bir not, 1852 yılına ait sarayın yapımında çalışan ustaların imzaları, ufak boya şişeleri, numuneler, zımpara parçaları ve dönemine ait kağıt parçaları bulundu. Bulunan parça ve numuneler Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından koruma altına alındı.

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Son dakika haberi: Dolmabahçe Sarayı’ndaki restorasyonda şaşırtan detaylar! Koruma altına alındı...
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