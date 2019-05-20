Antalya bu yaz akına uğrayacak!

İNGİLİZLER ANTALYA'YI YENİDEN KEŞFEDİYOR



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu sene çoğu Antalya olmak üzere 3 milyona yakın İngiliz'in Türkiye'ye gelmesini beklediklerini belirterek, "Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları Antalya'yı yeniden keşfediyor." dedi.

%36 ARTIŞ SÖZ KONUSU



Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısının 2,25 milyon olduğunu hatırlatan Chilcott, şöyle devam etti; "Bu bir önceki seneye göre yüzde 36'lık artış demek. Bu sene de bu oranda bir artış olacağını tahmin ediyoruz. Bu sene İngiltere'den Türkiye'ye gelecek turist sayısının 3 milyona yakın olacağını düşünüyoruz. Geçen seneki artışın çoğu Antalya bölgesineydi. Şimdi de Antalya'ya olacak gibi. Diyebiliriz ki Birleşik Krallık vatandaşları, Antalya'yı yeniden keşfediyor. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen seneye göre yüzde 60 daha fazla.",

"AVRUPA TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA"



Chilcott, "Türk turizminin başkenti Antalya'nın, Avrupa'da da turizmin başkenti olma yolunda ilerlemesi memnuniyet verici. Turizmde aslında bir denge olmalı. İki tane unsur var. Bir tanesi turizmin yarattığı refah ve iş olasılıkları. İkincisi de doğal ortamın ve güzelliklerin korunması. Tabii turizm geliştirilecekse hem bu doğanın hem de çevrenin bir şekilde korunmasıyla geliştirilebilir." diye konuştu.

Milliyet