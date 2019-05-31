Aile tatili için en iyi 5 adres

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Türkiye'nin ilk akla gelen deniz tatil mekânı olan Kaş'ın tercih edilmesindeki en önemli sebebi Kaputaş Plajı'dır. Bu plajın özelliği beyaz kumlarla turkuaz mavisi suların birleşmesiyle oluşan muhteşem manzaradır. Denizde yüzerken bile manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bu plaj size hem bedensel hem ruhsal bir terapi sağlayacaktır. Ayrıca bu şehri tercih edenlerin tek seçeneği deniz değil. Burada tatil yapmanın avantajları içinde denizden sonraki ikinci büyük sebep ise, Xanthos Antik kenti. Tarihin kokusunu ciğerlerinize kadar hissedeceğiniz bu yerde aynı zamanda güneşin doğuşu ve batışını da izleyebilirsiniz. Yine aynı zamanda yapılacak bir diğer alternatif ise, Caretta Carettaların yumurtlama mekânlarına küçük bir ziyaret olabilir. Deniz tatili denince ilk akla gelen Kaş, sizin ve arkadaşlarınızın hem romantik hem de tarihi bir tatil geçirmenizi sağlayabilecek Türkiye'nin en iyi tatil mekânları arasında yer alıyor.Dağların denize dik uzandığı Balıkesir – Ayvalık birbirinden güzel onlarca koya ev sahipliği yapmakta. Yine burada bulunan Ayvalık'ın en yüksek tepesi Şeytan Tepe'sinde sevgiliniz ya da eşinizle romantik bir gün batımı izleyebilirsiniz. Ege'ye sınırı olan Ayvalık, zeytinyağlı yemek severlerin de gözdesi. Buradaki Sarımsaklı plajında denize girebilirsiniz. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki, burası dünya sağlık örgütü tarafından dünyanın en mükemmel kumu özelliğini taşıdığı kanıtlanmıştır. 2013 ve 2014 yılında mavi bayrak da alan bu plaj Türkiye'de sıklıkla tercih edilmektedir. Küçük ve sevimli bir tatil mekânı olan Ayvalık'ta güvenle tatil yapabilir, çocuklarınızın da doyasıya eğlenmesini sağlayabilirsiniz.Dört bir tarafım sularla çevrili olsun nereye bakarsam bakayım ruhum dinlensin diyenlerdenseniz, size sunacağım öneri Bozcaada. Pek çok yere göre sularının biraz daha serin olduğu bu yer tam anlamıyla bir cennet köşesi. Burayı tercih edecekler için Ayazma plajını önerebiliriz. Hayallerinizin en güzel tatilini geçirmek istiyorsanız, size bir motor kiralayıp adayı baştanbaşa gezmenizi öneriyoruz. Her anlamda deniz tatili yapılacak olan bu adaya ulaşım feribotla sağlanıyor.Deniz turizmi denildiğinde yerli ve yabancı pek çok turistin tercih ettiği bu yerde, hem doğal hem de tarihi güzellikler mevcuttur. Gündüz denizin tadını çıkarırken, gece de Datçasokaklarında tarihin havasını soluyabilirsiniz. Palamut Bükü'nde berrak denizin tadını çıkarırken, koyun doğal güzelliği de sizi ve ailenizi cezp edeceğe benziyor. Amaç ne kadar deniz tatili olsa da Dionysos Tapınağı, Apollon Karneios Tapınağı, Knidos Afrodit'i gibi tarihi güzellikleri ziyaret etmenizi de öneriyoruz.Türkiye denildiğinde akla gelen yerlerden bir diğeri de Muğla'nın incisi denilen Marmaris'tir. Özellikle Rus ve Alman ziyaretçilerin yoğunlukta olduğu Marmaris, tam anlamıyla bir deniz semtidir. Amaç gerçekten deniz, kum ve güneş ise hiç çekinmeden tercih edebilirsiniz. Mavi ve yeşilin buluştuğu bu güzel yerde iş stresinden uzaklaşacağınızın garantisini veriyoruz.