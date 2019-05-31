Fethiye bayrama ve Babalar Günü’ne hazır

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı tatili yaklaşırken, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki kurumlar ve turizmciler özellikle yerli tatilcilerin keyifli bir tatil dönemi geçirmeleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçen yıla oranla yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranı beklediklerini açıklayan Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, Fethiye'ye ve çevresine gelen misafirlerin rahatı için diğer kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi. Henüz rezervasyon yaptırmamış olanlara da uyarıda bulunan Uysal, "Geçen yıl bayramda oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Çok yoğun bir hafta yaşadık. Bu yıl, Fethiye ve Ölüdeniz çevresindeki 4-5 yıldızlı otellerin yanı sıra pansiyonların ve diğer konaklama tesislerinin de yoğun olacağını biliyoruz. Tavsiyemiz tatilcilerin şimdiden bayram rezervasyonlarını yaptırmaları. Son dakikaya bırakmadan erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmaları…" Ramazan Bayramı tatiline az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz yılı göz önüne alarak bu yıl yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşacaklarını öngören sektör, bu yoğun döneme hazır. Bu noktada tatil için henüz rezervasyon yaptırmayanlara uyarıda bulunan Bülent Uysal, "Geçen yıl bayramda oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fethiye ve Ölüdeniz olarak çok yoğun bir hafta yaşadık. Tavsiyemiz misafirlerimizin şimdiden bayram rezervasyonlarını yaptırmaları. İndirim fırsatlarından yararlanmaları ve son dakikaya tatil planlarını bırakmamaları" dedi.9 günlük bayram tatilinin sezona hareketlilik getireceğini ve Babalar Günü'nün de aynı aya denk geldiğini söyleyen Uysal, bu dinamizmin sektörü önemli ölçüde hareketlendireceğini söyledi. Bayram tatilinin yanı sıra iyi bir yaz dönemi geçireceklerine inandıklarını belirten Uysal, birçok misafirin erken rezervasyon fırsatı ile tatil rezervasyonlarını yaptığını ama henüz yaptırmayanların da erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmaları gerektiğinin altını çizdi. Fethiye ve çevresinde, yapılacak birçok aktivitenin olduğunu aktaran Uysal, "Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yamaç paraşütü yapmak, doğa harikası koyları gezerek ruhunu dinlendirmek isteyen tatilcilerin gündüz aradığı en özel anlar. Öte yandan Fethiye geceleri de eğlenmek isteyenler için sunduğu farklı seçenekleriyle vazgeçilmez bir adres oluyor." Fethiyeli turizmciler olarak iç pazarının önemine inandıklarını belirten Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla yerli turistlerin bölgeye ayrı bir dinamizm katacağını belirtti. Fethiye'nin bayram tatiline hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Uysal, Fethiye'li turizmciler olarak tüm hazırlıkların tamam olduğunu söyledi.