“Kapadokya, turizm potansiyelinin farkına varmalı”

Dört farklı mevsimi de yaşayabilen nadir ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, turizm faaliyetleri de büyük çeşitlilik gösteriyor. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olan Kapadokya da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kapadokya'nın en lüks otelleri yer arasında yer alan ve Türkiye'nin tek müze oteli ünvanına sahip olan Museum Hotel'in kurucusu Ömer Tosun, hem kendi otelinin kuruluş hikayesini hem de Kapadokya bölgesinin turizm potansiyeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2003 yılında hizmet vermeye başladıklarını söyleyen Tosun, "Museum Hotel, binlerce yıllık mağara odaların ve birbirinden kıymetli taş evlerin 1998 yılında başlayan, titiz restorasyon çalışmalarının sonucunda 2003 yılında hizmet vermeye başladı. Kapadokya'nın en özel bölgesi olan tarihi Uçhisar kalesinin yamaçlarında yer alan hotelimiz, geçmiş ile bugünü harmanlayan "müze otel" konseptine sahip özel bir yapı." dedi.

İşte Tosun'un Kapodokya bölgesine yönelik yaptığı açıklamalar...

"YAŞAYAN MÜZE KONSEPTİ"

Ben aynı zamanda belgeli koleksiyonerim ve 1998 yılında restorasyon çalışmalarına başladığımız dönemde aynı zamanda bir özel müze projesi üzerinde çalışıyorduk. Bir gün "neden bu iki projeyi birlikte yapmıyoruz?" diye düşündük ve yola koyulduk. Sadece özenle restore edilen tarihi yapıların ve birbirinden nadide tarihi eserlerin sergilenmesi değil, aynı zamanda Kapadokya yaşamının da en güzel örnekleri ile yaşatıldığı bir otel hayal ettik. "Yaşayan müze" konsepti ile misafirlerini ağırlayacak otelin ismini de bu yüzden "Museum Hotel" olarak belirledik. Museum Hotel halen ülkemizin ilk ve tek müze otelidir. Museum Hotel olarak Turizm işletme belgesi ve aynı zamanda marka tescil belgesine sahip Türkiye ve Avrupa'daki tek oteliz. 15 yılı aşkın süredir Kapadokya bölgesine gelen üst düzey yerli ve yabancı misafirlerin de öncelikli tercihi konumundayız.

"KAPADOKYA BÖLGESİ YOLUN DAHA ÇOK BAŞINDA"

Kapadokya bölgesi turizm anlamında yolun daha çok başında. Daha katetmemiz gereken çok mesafe olsa da geldiğimiz konum da asla küçümsenemez. Bölgemiz birbirinden güzel ve başarılı butik otellerin, eşsiz Balon uçuşlarının ve birçok farklı aktivitenin bir arada buluştuğu çok özel bir bölge konumunda. Ben, Kapadokya'yı gelecekte çok daha parlak günlerin beklediğini düşünenlerdenim. Biz şirket olarak Kapadokya'da ilk olacak lüks termal otel projeleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Kapadokya'ya termal turizmi de kazandırdığımızda bölge, çok daha hızlı bir turizm ivmesi kazanacaktır. Museum Hotel ise şu an özellikle ABD, Brezilya, Çin, Meksika ve yurt içinden misafir ağırlıyor.

OTEL 270 DERECE MANZARAYA SAHİP

Museum Hotel özel bir konumda ve oldukça nadide bir konsept olan yaşayan müze olarak hizmet veriyor. Kapadokya'nın en güzel manzarasına sahip oteli diyebiliriz. 270 derece manzaraya sahip hotelde; Erciyes dağı, Avanos, Göreme, Güvercinlik vadisi, Aşk vadisi ayaklarınızın altında. Gün doğumu ve gün batımını aynı noktadan seyredebileceğiniz belki de tek otel. Sobesos antik şehrinden esinlenerek tasarlanan ısıtmalı Roma havuzumuz karlı günlerde dahi misafirlerimize hizmet veriyor. Tüm bu detaylar ile Museum Hotel çok güzel resim veren bir otel ve tüm bunları yüksek hizmet kalitesi ile bir araya getirdiğinizde belli bir beğeni ortaya çıkıyor. Yurtdışından seyahat bloggerları ve dergi yazarlarının temel ilgisi bu yüzden. Ama bence en önemli etken yüksek hizmet kalitesi.

Museum Hotel'in kurucusu Ömer Tosun

"AVRUPA'NIN EN İYİ BUTİK OTELİ SEÇİLDİLER"

Bizim otelimiz Türkiye'nin tek Relais & Chateaux oteliyiz. Relais & Chateaux dünyanın en önemli lüks otel konsorsiyumlarının başında yer alıyor. Bu konsorsiyumda yer alabilmenin altın kuralları ise; üst düzey hizmet kalitesi, eşsiz gurme deneyimi ve farklı bir konsept. Museum Hotel bu üçlemeyi bir arada bulunduran bir butik otel. Bu yüzdendir ki, "Avrupa'nın En iyi Butik Oteli" ödülü de dahil olmak üzere birbirinden kıymetli birçok uluslararası ödülün sahibiyiz.

Biz, Museum Hotel olarak, diğer tüm otelleri birer rakip değil, paydaş olarak görüyoruz. Sonuçta herkes ülke turizmi için çalışıyor ve doğru hizmet veren otel ülke turizmi için bir kazanç. Ancak bazı noktalarda özellikle turizmcilerin daha bilinçli olması ve hukuka uygun davranması gerekiyor. Örneğin çalıntı konsept ve isimle faaliyet göstermenin kimseye faydası olmayacağını düşünüyorum. Her bir işletme ve planlanan tüm yatırımlar kendi markasını ve konseptini oluşturmayı hedef edinmeli.

TURİZMCİLERE ÖNERİLERİNİ DE SIRALADI...

Turizmde kalkınmanın en önemli adımlarından biri de; ülkemize ait özgün ve güçlü markalara sahip olmak. Biz Museum Hotel olarak bunu elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oluşturduğumuz marka ile sadece ülkemizde değil, tüm dünyada lüks seyahat sektöründe bilinir bir marka konumundayız. Bunu diğer tüm turizm yatırımcılarının da birinci hedef edinmesi çok önemli. Ancak bunun en önemli koşulu, var olanlardan farklı isim ve konsept oluşturmak olmalı. Var olan, bilinirliği olan, sektör tarafından kabul görmüş bir markanın üzerinden pirim yapmak, hem de tüm uyarı ve ihtarlara rağmen, son derece yanlış bir tutum. Daha önce de belirttiğim üzere, şu anda Kapadokya bölgesinde lüks termal otel projelerimiz var. Tam 3 konsept otel üzerinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Umarım tüm dünyada marka olacak otelleri hayata geçireceğiz. Peki biz şimdi kalksak ve bu otellere "The MaxxRoyal Kapadokya", "The Rixos Kapadokya" veya "The Four Seasons Kapadokya" isimlerini kullanmak için zorlasak, doğru olur mu? Çünkü şu an yaşadığımız durum birebir aynı. Ben kendilerine bu büyük hatadan biran evvel dönmelerini ve tüm dünyada bilinirlik yakalayabilecekleri kendi özgün markalarını oluşturmalarını tavsiye ediyorum.