Çeşme’nin bol aktiviteli renkli plajları

Geçen haftalarda Bodrum'un en iddialı mekanlarını kaleme aldım. Bu kez sırada Çeşme-Alaçatı hattı var. Şahsen benim radarımda yazın en çok da bu iki belde var. O halde fazla zaman kaybetmeyelim. Çeşme-Alaçatı civarında birkaç tur atalım, uğranması gereken duraklara bir bakalım. Bu kez yaz tatilinin olmazsa olmazı plajları mercek altına aldım.Sakinlik istiyorsanız buyurun enfes bembeyaz kumsalı ve masmavi denizi ile Plage Isolee'ye... Zira burada ve yıllardır Alaçatı'daki en iyi işletmelerde Haldun Demirhisar ve sahibi olduğu İyi İşler Müessesesi imzası vardır. İyi Cafe, Deli Deli, Köyün Delisi, Disco... Hepsi ve çok daha fazlası aynı işletmeden çıkan mekanlar. Plage Isolee ise eğlenmeye değil de kitap okuyup, denizin, güneşin tadını çıkarmaya gelenlere hitap eden bir plaj. Hem de gelenlere bir sürprizi var. Yanınızda kitabınızı götürmeyi mi unuttunuz? Üzülmeyin plajda 20 bin kitaptan oluşan bir kütüphane var. Ayrıca dünyada satılan birçok dergi ve gazete de yine burada mevcut. Sanat tarafı okumakla da sınırlı değil. Yaz boyunca sanatçılar plajda geri dönüşüm malzemelerden resim ve heykel üretiyor. Kısacası denize girerken bir taraftan da canlı canlı sanatçıların iş yapım aşamalarını yakından gözlemleyebiliyorsunuz. 30 Ağustos'ta ise Dream Design Factory işbirliği ile burada Recycle Art and Design (Geri Dönüşüm Sanat ve Tasarım Festivali) düzenlenecek. Zaman zaman da plajda klasik müzik konserleri oluyor. Çeşme'nin şüphesiz en popüler plajı Fly-Inn. Hem konumu, hem de içinde barındırdığı farklı işletmelerle yediden 70'e herkese hitap eden bir işletme.Kurucusu Hakan Dolakay Çeşme'ye beach club kültürünü ilk tanıştıran kişi olarak biliniyor. Şimdilerde işin başında oğlu Vedat Ali Dolakay duruyor. Vedat Ali Dolakay da başarılarının sırrını plajın doğası olarak açıklıyor. Palmiyeler, ardıçlar, altın tozu sahili ve masmavi denizi Fly-Inn'in alameti farikası diyebilirim. Bir de su sporları konusunda epey iddialı. Su sporları deyince aklınıza illa sörf gelmesin, burada her yaşa ve her zevke göre farklı su sporları mevcut. Bir de servisleri iyi, mekan hem eğlence hem de rahatlık arayanlara hitap ediyor.Sezon sönükken bile hınca hınç dolu bir plajdı Esnaf on The Beach. Ergun Yıldız'ın işletmesindeki mekan tıpkı İstanbul'da olduğu gibi Çeşme'de de hem gündüz plajında hem de gece mekanında ful çekmeyi başaran yegane adreslerden. Esnaf'ın akşam eğlencesini bilenler için gündüz plaj partilerinin de aynı coşkuyla geçtiğini söyleyebilirim. Bu arada plajda lahmacun trendine karşı plajda kokoreç trendini başlatan mekan olarak da oldukça iddialı bir iş yaptıklarını da eklemeliyim.Geçen yıl Dalyan'da yani balıkçılar köyünde kapılarını açtığında çok da fazla kişi onlara şans vermemişti. Momo'nun kurucusu Burak Beşer'in The Beach of Momo'sundan bahsediyorum. Şimdilerde ise rezervasyonsuz girmek bile zor. Zaten her gün dolu oluyor. Burada tam Tulum kafası hakim. Partileri popüler yerlerin başında The Beach of Momo geliyor. Ayrıca iki yazdır menüsünde bulunan karpuzlu mantı sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğeni alan yemeklerden biri olabilir. Bu arada plajdaki Momo Sundays etkinliği ile her pazar eğlence gün batımıyla birlikte kayalıklara iniyor. Kabinde de Burning Man'den Mykonos'a birçok yerde çalan DJ Cüneyt Öztürk var. Momo Sundays buluşmalarında yaz boyunca sürpriz isimler de setin başına geçecek.Plajda hem gündüz hem gece eğlenmek isteyenlerin adresi ise şüphesiz Spiaggio Grande olmalı. Geçen seneyi oldukça iddialı bir programla tamamlamıştı. Bu yıl da tam gaz devam ediyor. Gün batımı partileri ayrı akşam kabare şovları ayrı ilgi görüyor. Hande Subaşı, Baran Bayraktar, Bengü Beker gün batımı partilerinde mikrofon başına geçen isimler. Kabare akşamlarında ise Ayta Sözeri (ki sahnesi gerçekten çok iddialı), Cenk Eren gibi isimler yaz boyunca sahne alıyor.