Akdeniz ve Sicilya turu

BUGÜN NELER OLDU

Costa Pasifica Cruise gemisi ile Akdeniz&Sicilya Turu, yedi gece sekiz gün sürüyor. THY ile ulaşım, gemide tam pansiyon konaklama, transferler, vergiler ve rehberlik hizmetini kapsayan turun rotası ise şöyle: La Valletta, Catania, Civitavecchia, Roma, Cenova, Portofino, Barselona, Palma de Mallorca, La Valletta.Kurban Bayramı tatilini gezerek değerlendirmek isteyenler için Karadeniz ideal. Fırtına Deresi'nde rafting yapmak, Sümela Manastırı'nı fotoğraflamak, Ayder Yaylası'nda bulutların üzerine çıkmak ve Batum'da renkli bir keşif deneyimi yaşamak için uçaklı veya otobüslü turları inceleyebilirsiniz.Les Benjamins markasının kurucusu Bünyamin Aydın, Momo Sundays kapsamında DJ Cüneyt Öztürk'le birlikte setin başına geçecek. Çeşme'deki The Beach of Momo'da bugün gerçekleşecek performansa harika bir gün batımı manzarası eşlik edecek.