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’ya özel tur

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Anadolu’ya özel tur
Türkiye'nin farklı şehirlerinde kadınların aklıyla, hünerli elleriyle birer ekonomik değere dönüşen pek çok ürün var. Bunların bir kısmı markalaşmış, istihdam alanı yaratan işletmelere dönüşmüş durumda. Prontotour düzenlediği 'Kadın Eli ile Anadolu' turlarıyla Türkiye'nin farklı coğrafyalarında kadınların çabalarıyla ekonomik değere dönüşen rotalara özel seyahatler düzenliyor. İlk durak 'Kadın Eli İle Trakya' oldu. Turun merkezinde Kırklareli şehri yer alıyor. 'Şile Ovacık Köyü'nde 1 Gün', 'Osmanlı'nın İzinde Sakin Şehirler', 'Bilecik Kurşunlu Köyü' turları da var.
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Anadolu’ya özel tur
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