Tatile çıkmanın bilinmeyen faydaları!

Akıllı cep telefonlarının ortaya çıkışı, tablet bilgisayarların kullanımında artış, diz üstü bilgisayarların her yere taşınacak kadar hafif malzemelerden yapılması ve her ortamda internete kolay ulaşım bizlere çeşitli avantaj ve dezavantajlar getirdi.

Bu teknolojik aletlerin yardımıyla; kalacağımız otel, yol bilgisi, sabah kahvaltısı için gidilecek mekân, akşam yemeğinde gidilecek restoran, eğlence mekânları, tercih edilen beachler, akıllı telefonlara dokunarak kolaylıkla erişilebilecek bir duruma geldi. Bu bir avantaj olmaktadır.

Ancak; aynı teknolojik aletler; tatilleri de bir iş ortamına çevirmeye başladı. Günümüzün çalışma koşullarındaki farklılık, tatilinde anlamını değiştirmeye başlamış oldu.

TATİL YAPMANIN FAYDALARI

Stresten uzaklaştırır

Monotonluktan kurtarır.

Dışarı çıkartır

Sosyal aktiviteleri artırır.

Farklı yemekler ve içecekler tatmamız için bir fırsat oluşturur.

Yeni insanlarla tanışmamıza olanak sağlar.

Yeni tecrübeler yaşamamızı sağlar

İç dünyamızı zenginleştirir.

Eğlenme fırsatı yaratır

Beynimiz için bir detoks fırsatı yaratır.

İş yerindeki yoğunluktan ve sorunlardan uzaklaştırır.

Çalışma dönemi için dayanıklılığımızı artırır.

Dinlenmeye katkısı olur.

Kitap okumak, film seyretmek için fırsat sunar.

Ancak günümüzde tatilde bile işle ilgili maillere telefonlara cevap vermek, tatilde rapor hazırlamak, işle ilgili çalışmalar yapmak bütün bu tatilin faydalarından yeterince yararlanamamayı getirir. Bu nedenle çalışanların tatile çıkmadan önce tatilde çalışmama konusunda hem iş yeriyle anlaşması, hem de bu verdiği söze kendisinin de uyması gerekir. Bununla birlikte tatilde işten gelen telefonların cevaplanmaması ve maillere cevap verilmemesi önemlidir. Ancak bu şekilde yukarıda yazdığımız tatilin getirdiği yararlardan faydalanabilecektir.