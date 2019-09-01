BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs adasının ortasında yer alan Lefkoşa, KKTC'nin ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başkenti. Tahmin edeceğiniz üzere ülkenin en kalabalık şehri. Önemli bir kültür, sanayi ve ticaret merkezi. Şehir dünyadaki bölünmüş tek başkent. Şehrin bulunduğu bölgenin tarihteki ilk adı Ledra... Tarihi M.Ö. 3000-4000 yıllarına dayanıyor. Ve şehrin adı 10'uncu yüzyıldan beri Lefkoşa... Bu ismin beyaz şehir anlamına gelen Leucopolis'ten türediği düşünülüyor. 7'nci yüzyıldaki Arap akınlarında adanın başkenti oluyor. 1191'de adayı ele geçiren Tapınak Şövalyeleri'ne başkentlik yapıyor. Şehir merkezi tarih meraklılarının kalbini çalacak türden. 1550'de Venedikliler tarafından dikilen Venedik Sütunu'nu muhakkak görmenizi tavsiye ediyorum. Şehrin içindeki en görkemli yapılardan biri de The British Colonial Law Courts... Büyük Han, Bedesten ve Selimiye Camii de yine görmeniz gereken noktalar arasında. Kıbrıs Türk-İslam Eserleri Müzesi de yine büyüleyici noktalardan biri. Mevlevi Müzesi, Binbaşı Nihat İlan'ın eşinin ve çocuklarının katlediği ev olan Barbarlık Müzesi, Etnografya Müzesi de yine ziyaret edilebilir. Her yer alışveriş noktalarıyla, kafelerle dolu. O nedenle birkaç günlük bir KKTC ziyareti programlıyorsanız bir gününüzü başkentte geçirmenizi öneririm. Tarih kokan, mimarisi büyüleyici sokaklar hafızanıza kazınacak.