Bu oda bambaşka

Dünyanın ilk yarı yarıya otel odası olan So Extra So Chic'in (Çok Ekstra Çok Şık) tanıtımı yapıldı. Ortadan ikiye bölünen odanın bir yarısı süper maksimalist, diğer yarısı ise süper minimalist. Hotels.com, Londra'daki The Curtain Hotel'deki bu süiti tasarlamak için Johnny Wujek ve Kaitlyn Ham ile işbirliği yaptı. Johnny Wujek'in otel odasındaki 'çok ekstra' yarısı; birbiriyle çakışan desenler, renkli kat kat kilimler, sizi şaşı baktıracak duvar kağıtları ile bezendi. Ayrıca altın süslemeler, maymun figürlü lambalar ve fosforlu bir mini bar içerecek şekilde tasarlandı. Bu yarı, Kaitlyn Ham'in 'çok şık' olan minimalist tarzını yansıtan, aralarında beyaz deri koltuk, özel üretim el çizimleri ve yumuşak tonlardaki dekor parçaları ile pelüş bir örtünün yer aldığı, temiz çizgiler ve minimalist tek renklerden oluşan bir zıtlık ile tamamladı.