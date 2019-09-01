İstanbul’dan denize açılıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Salıpazarı Limanı Projesi'nin bitmesiyle birlikte yeniden cruise firmalarının gözde tatil rotası haline gelecek olan İstanbul, gemi turu ile seyahat yapmak isteyenler için de alternatif olmaya hazırlanıyor. 2016 yılından beri yapımı devam eden projenin 2020 yılında tam kapasiteli hizmete girmesi planlanırken, bu yıl ekim ayı ile beraber İstanbul'a gemiler tekrar gelmeye başlıyor. 2019 Ekim ayından itibaren Vizesiz Yunan Adaları programı yapılmaya başlanacak ve 2020-21 sezonu ile birlikte İstanbul neredeyse tüm gemi firmalarının rotalarına eklenmiş olacak