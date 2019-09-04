Adrasan'da gün doğumu turizmi

Tatillerini geçirmek için turizm cenneti Adrasan'ı seçen tatilciler, gün doğumu manzarasının tadını çıkarıyor. Adrasan'ın konumu nedeniyle denizin üzerinden doğan güneşin ilk ışıkları, turistik bölgeye farklı düşüyor.

Bungalov evlerin, butik otellerin ve pansiyonların bulunduğu Adrasan sahili, gün doğumuna yakın tatilcilerin akınına uğruyor. Kimisi gün doğumunu denizin içinden izliyor, kimisi o anın fotoğrafını çekmeye çalışıyor.

Adrasan için gün doğumunun önemine dikkat çeken işletme sahipleri, müşterilerinin erken uyanmak için resepsiyonlara not bıraktığını belirtiyor. Gün doğumunun başlamasıyla bir anda altın sarısı renge bürünen deniz, mistik atmosferiyle hayran bırakıyor.