Sabah
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

'ın ilçesinde 300 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor. Yaz mevsiminde bile erimeyen kar tüneline girenler bir yandan serinlerken, diğer yandan kar suyu içti.

DHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 11:30
Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde bulunan yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki yayladaki 300 metre uzunluğundaki kar tüneli, görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz ve kış aylarında erimeyen 8 metre yüksekliğindeki doğa harikası kar tüneli, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini uyandırıyor.



Yaylasıdaki kar tünelini herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Altıdere Köyü Muhtarı Aydın Algan, "Yaylada bulunan bu tünelin kış aylarında meydana gelen çığlardan sonra oluşuyor ve yaz kış erimiyor. Yaz aylarında yaylaya çıktığımızda tünele gelip hem serinliyor hem de kar suyundan faydalanıyoruz. Bu tünelin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını anlatan köy sakini Cevdet Babat, tüneldeki hava sıcaklığının -5 derece olduğunu söyledi. Babat, "Herkes sıcaktan bunalırken, biz bu tünele girdiğimizde üşüyoruz. 55 yaşındayım daha bu karların erimesine şahit olmadım. Bu bölgenin tanıtılıp, turizmine açılmasını istiyoruz. İnsanlar, serinlemek için uzak yerlere gideceğine az para ödeyerek buradaki doğal ortamlara gelsin" diye konuştu.

Güzelliği ile dikkat çeken 'Badem Adası'nda hasat zamanı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN