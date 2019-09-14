Sabah
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Seyahat Haberleri > Acarlar Longozu'na hafta sonunda yoğun ilgi

'na hafta sonunda yoğun ilgi

’nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan ve Sakarya’nın saklı kalmış cenneti 'na vatandaşlar hafta sonunda yoğun ilgi gösterdi.

İHA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 16:50
Acarlar Longozu'na hafta sonunda yoğun ilgi

Karasu ilçesi Müezzinler Mahallesi'ndeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Zengin bitki florası ve 200'den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşlar longoza, yazdan kalma son hafta sonlarında yoğun ilgi gösterdi.

Longoza Türkiye'nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor. Erken saatlerde longoza gelen vatandaşlar akşam saatlerine kadar mesire alanında dolaşarak bu güzelliği fotoğraflar çekilerek ölümsüzleştirdi.

Diyabetin sebebi ortaya çıktı! İşte uzmanların diyabet ile ilgili açıklaması...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acarlar Longozu'na hafta sonunda yoğun ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN