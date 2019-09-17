Maraş'ta Gezebileceğiniz Yerler... Kahramanmaraş'ın Eşsiz Lezzetleri

1.MAVİ GÖL ŞELALESİ

15 metre yükseklikten akmakta olan Mavigöl şelalesi, yakın çevresinde piknik yapma imkanı da sunmakta. Bu şelaleyi farklı kılan özelliği doğal güzelliği, tepeden atlama yerleri ve şelaleye tırmanmak imkanı sunmakta oluşudur.

2.CEYHAN TAŞ KÖPRÜ

Eski Kahramanmaraş–Göksun yolunda, Ceyhan Irmağı üstündeki köprü, yeni yolun dışında kalmıştır. 14. ya da 16. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 157 m. uzunluğunda, altı gözlü bir köprüdür.

3. ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİ VE CAMİİ

Afşin ilçesinde bir tepe üzerine inşa edilmiştir. 13. Yüzyıldan kalma cami kervansaraydan oluşan u külliyede Eshab-ı Kehf mağrasının önündeki Bizans kilisesi camiye dönüştürülmüştür. Kuran-ı Kerim'de Kehf suresinde Romalı 7 gencin 300 yıl uyuyup yeniden dirildiği anlatılmıştır. Diğer dinlerde de kutsal sayına ve bu uzun uykuya yatılan mağara olarak biliniyor.

4.ELBİSTAN ULU CAMİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. Yüzyılda Elbistan'ı aldıktan sonra yapılmıştır. Maraş'taki bir diğer eski cami de Afşin'deki Ulu Camii'dir. 1570 yılında Danişmentliler tarafından yaptırılmıştır.

5. MENZELET BARAJ GÖLETİ

Kahramanmaraş'ın muhteşem doğasında görülecek yerlerden birisidir. Turkuaz ve yeşilin birleştiği görüntüye bayılacaksınız. Kurtuluş Savaşı'na sağladığı önemli katkılar nedeniyle adına bir de "Kahraman" unvanı eklenen Maraş, tarihinin yanı sıra kültürüyle, yemekleriyle de oldukça zengin bir kent. İşte şehri ziyaret ettiğinizde tadı damağınızda kalacağı garanti enfes Maraş yemekleri...

Elbette ilk olarak Maraş dondurması diğerleri ise; Maraş tarhanası, un sucuğu, sömelek köfte, kallili köfte, acem pilavı, eli böğründe…