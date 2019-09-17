Muğla'daki Cennetler... Muğla'da Gitmeniz Gereken Yerler

1.KNİDOS ANTİK KENTİ

Knidos bölgesi hem muhteşem bir antik kentin hem de berrak sulara sahip bir koyun birleşiminden oluşmaktadır. Bölgede bir iskele bulunmaktadır. İskele son derece uzundur ve iskelenin sonuna genellikle yabancı ülkelerden gelen turistler teknelerini bağlarlar.

Knidos antik kenti ise geçmiş zamanlarda bilim ve mimarı alanında son derece gelişmiş bir kentti. Geçmiş zamanlardaki en büyük ikinci tıp okulu ise burada kurulmuştur. Antik kentin içerisindeki Afrodit Tapınağı da görülmeye değerdir.

2.ÖLÜDENİZ

Ölü Deniz, Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlıdır. Bölge 2006 yılında Dünya'nın en güzel kumsalı ünvanını almıştır. Deniz son derece sakin ve dalgasızdır. En rüzgarlı günlerde bile diğer bölgelerde çok büyük dalgalanmalar olmasına rağmen ölü deniz son derece sakin olmaktadır. "Çarşaf gibi " terimine en çok uyan denizlerden biridir.

3.KLEOPATRA ADASI

Ada, Sedir Adası olarak da geçmektedir. Adını Kleopatra ile alakalı bir efsaneden almıştır. Fakat bu efsanenin sadece bir düzmece olduğu da iddia edilmektedir. Ada, Muğla'nın Ula adlı ilçesinde yer almaktadır ve üçlü bir ada grubunun en büyüğü olma özelliğine sahiptir. Güzel ve temiz bir denizi vardır.

4.SAKLIKENT KANYONU

Arazi kalkerli bir arazi olma özelliğine sahiptir. Arazi, sular ile kolaylıkla aşınmış ve biraz da fay çatlamaları yardımı ile gelişerek bir kanyon halini almıştır. Kanyon girişi çok şiddetli akan bir su ile doludur bu sebep ile kanyona girerken özel yapılmış olan bir köprüden geçmek gerekir aksi takdirde suyu aşmak mümkün değildir. Tam bir doğa harikası olan bu kanyonda gerçekten çok hoş zaman geçirebilir ve doğa ile iç içe olabilirsiniz.

5.BODRUM KALESİ

Kale, adeta Bodrum'un bir simgesi haline gelmiştir. Günümüzde ise Sualtı arkeoloji müzesi olarak kullanılmaktadır. 1406 senesinde şövalyeler tarafından yapımına başlanmıştır. Kalenin içerisinde farklı ülkelerin isimlerini almış olan kuleler bulunmaktadır.

6.KÖYCEĞİZ

Adını Köyceğiz gölünden alan bu yer Muğla'nın bir ilçesidir. Bu bölgede Köyceğiz gölünü gezebilir, gölün kenarında yer alan Kaunos kentini görebilirsiniz.

7.KELEBEKLER VADİSİ

Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı olan Ölüdeniz beldesi sınırlarında kalan bir cennet alanıdır. Boyu 350 metreyi bulan sarp kayalıklarla çevrili olan vadi, 80'den fazla kelebek çeşidine ve özellikle Kaplan kelebeğine ev sahipliği yapar. Faralya Köyü içinde kaynağı bulunan ve 50 metrelik yükseklikten vadiye dökülen şelale muhteşem bir manzaranın oluşmasını sağlar. Şelaleden dökülen sular Akdeniz'e karışır.

Bir çok cenneti içinde barındıran Muğla'ya muhakkak gitmelisiniz.