Su altında kalan tarihi manastır görüntülendi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli 5 "kurbağa adam", Gerger ilçesi Köklüce köyü sınırları içerisindeki Fırat Nehri'nde eğitim dalışı yaptıkları sırada suyun 30 metre altında çeşitli yapılara rastladı. Dalgıçlar, durumu yetkilere bildirirken, yapının daha önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tescillenen ancak Atatürk Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından su altında kalan 800 yıllık Mor Efrem Manastırı olduğu ortaya çıktı.

Mor Efrem Manastırı'nın İl Kültür Müdürlüğü yetkililerince 18'inci yüzyıla kadar faaliyet gösterdiği ve milattan sonra 285-373 yılları arasında dinsel alan olarak kullanıldığı belirtildi. Dalgıçların su altı kamerasıyla çektiği görüntülerde manastırdaki mağaraların içerisi, merdivenler görülüyor.