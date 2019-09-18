Çankırı’da gezilecek yerler… Çankırı’da görülmesi gereken 10 güzel yer!

1-) ÇANKIRI MÜZESİ

Profesyonel anlamda Müze faaliyeti ise bu şekilde çevreden derlenen 116 parçalık eserin 9 Haziran 1972 tarihinde Halkevi binasının alt katında (Halk Eğitim Merkezi) sergilenmesi ile başlamıştır. Çalışmalarını 1976 yılına kadar bu binada sürdüren Müze, Halk Eğitim binasının yıkılıp yerine 100. Yıl Kültür Merkezi yapılması nedeniyle geçici olarak Çankırı Lisesine taşınmıştır. Lisenin bir sınıfı depo haline getirilmiş ve müzenin büro faaliyetleri burada yürütülmüştür. 100. Yıl Kültür Merkezinin yapımı tamamlanınca 23 Ağustos 1981 tarihinde Müze bu binanın ikinci katına taşınarak tekrar ziyarete açılmıştır.

2-) CENDERE (SALMAN) HÖYÜK

Ilgaz ilçesinin güneydoğusunda, Çankırı-Kastamonu karayolunun kenarında bulunan Cendere Köyü'ndedir. Bölgedeki anıtsal yapılar, Devrez Çayının güneyinde kayalık, yüksekçe bir tepenin doğuya bakan yamaçlarındadır. Burada çok sayıda insan eliyle oyulmuş mağaralar, kaya mezarları, kaya kilisesi olabileceği tahmin edilen tapınak ve amacı tam olarak bilinmeyen oyuklar bulunmaktadır. Burasının, dini törenlerin yapıldığı ve muhtemelen Höyükle bağlantılı, kutsal kabul edilen alanlardan olduğu tahmin edilmektedir. Kaya tapınakları, ulaşım yollarının geçtiği sarp ve dar geçitlere, kervanların, talancı eşkıyadan korunması amacıyla ibadet ve dua etmek için yapılmıştır.

3-) SAKAELİ KAYA MEZARLARI

Sakaeli Kaya Mezarları: Orta İlçe merkezine 7, İl merkezine 72 km uzaklıkta bulunan köyün sırtını yasladığı tepenin güneyde dik inen yamaçlarında yer alan kaya mezarları, Roma ve Bizans Dönemlerine aittir.

4-) ÇANKIRI KALESİ VE EMİR KARATEKİN BEY TÜRBESİ

Çankırı Kalesi ve Emir Karatekin Bey Türbesi: Kale, şehrin kuzeyinde küçük bir tepe üzerine kurulmuştur. Surları moloz taş ve tuğla karışımı ile inşa edilmiştir. Geçmişte yerleşim yeri olarak da kullanılan kaleden günümüze birkaç sur kalıntısı ulaşmıştır.

5-) TUZ MAĞARASI

Merkez ilçeye 20 km mesafede bulunan ve Hititler Döneminden beri işletildiği tahmin edilen tuz yatakları ülkemizin en büyük kaya tuzu rezervine sahiptir. Tuz elde etmek amacıyla açılan oyukların oluşturduğu mağarayı gezen ziyaretçiler kendilerini modern karayolu tünelinde zannetmektedirler. Yaklaşık 100 hektar'lık alana sahip mağara birçok galeriden meydana gelmiştir.

6-) ALPSARI GÖLETİ

İlçe Merkezine 10, İl Merkezine 22 km mesafede bulunan Alpsarı Göleti yaklaşık 227.000 m2 lik alanıyla çevrenin en büyük göleti konumundadır. Alanın topoğrafik yapısı ve bu yapıyla bütünleşen bitki örtüsü'nün güzelliği nedeniyle ilgi duyulan önemli bir mesire yeridir.

7-) ILGAZ KAYAK MERKEZİ

Karadeniz Bölgesinin önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Kayak Merkezi, Kastamonu ve Çankırı illeri arasında bulunan Ilgaz Dağı üzerinde 2850 metre rakımlı alanda kurulmuş olan Ilgaz Milli Parkı içinde yer almaktadır. Kayak sezonu aralık ayıyla birlikte başlayıp nisan ayına kadar devam etmektedir.

Gerek bölge halkının gerekse ülkenin çeşitli bölgelerinden her yıl binlerce kişiyi misafir eden Ilgaz Kayak Merkezi, Kastamonu'nun en önemli turizm noktalarından birisidir. Kar kalınlığı ise 50 cm ile 2,5 metre arasında değişmektedir.

8-) BAYRAMÖREN TARİHİ AHŞAP KÖPRÜSÜ

Melan Çayının üzerinde kurulmuş olan köprü özellikle yayaların ve hayvanların geçişleri için vadinin iki yakasını birbirine bağlayan önemli bir geçit durumundadır.

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen köprünün yapılan araştırmalara göre XIX. yy'da ilçe halkının gayretleri ile yaptırılmış olabileceği tahmin edilmektedir. Tarihi köprü, düzgün kesme taş malzemeden örülmüş üç ayak üzerine keresteler yardımıyla tesis edilmiş bir mimari sergilemektedir.

9-) KOCA MEŞE

İl merkezine 27 km uzaklıktaki Yapraklı İlçemize bağlı Karacaözü Köyünde bulunan ve koruma altına alınan meşe ağacının 500 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyanın en yaşlı meşelerinden biri olan Koca Meşe'nin gölge alanı 256 m2 olup çapı ise 12,20 m dir.2006 yılında tescil edilerek koruma altına alınmıştır.