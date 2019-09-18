Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek

Kentte birçok tarihi yapıyı ayağa kaldıran Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi'nin restorasyonu amacıyla titiz çalışma yürütülüyor.

Yapıyı özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan çalışmayla, mescid ve türbenin orijinal haline kavuşturulması hedefleniyor.

Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata yadigarı eseri gelecek kuşaklara aktarabilmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yapının sadece minaresinin günümüze kadar orijinal olarak gelebildiğini dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Tuğladan yapılmış, silindirik sekizgen minarenin kesme taştan kaidesi bulunuyor. Kullanılan malzeme ve form açısından, ilçede bulunan Halfeti ve Ulu Cami minarelerine benzerliğinden dolayı inşası 13. yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir. Minarenin onarım kitabesinde 1394 tarihi ve Memluklu Sultanı El-Melik Ez-Zahir Berkuk ismi geçiyor. Altında Çerkez Bin Abdullah El Hüseyin tarafından yaptırıldığı yazıyor. Türbede 3 sanduka var. Bu sandukaların Tevabil Gazi, Vaiz Baba ile Battal Gazi'nin yakınlarından birisi, eşi veya kızına ait olduğu rivayet ediliyor."

Doğan, mescit ile türbenin 2006'da hazırlanan onarım ve restorasyon projelerinin Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunda onaylandığını hatırlatarak, restorasyon ve çevre düzenlemesi ihalesinin ise 2016'da yapıldığını belirtti.

- Kazı alanı camla kapatılacak

Çalışmalar kapsamında ilk etapta yapının etrafındaki barakaların kaldırıldığını, daha sonra türbe ve mescit kısmında onarıma başlandığını anlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalar sırasında türbe ve mescidin orijinal olmadığı tespit edildi. Minaredeki çatlakların artması ve derzlerin açılması nedeniyle 2006'da çizilen projelerin uygulanamayacağı anlaşıldı ve çalışmalar durduruldu. Yeni proje hazırlanarak 2017'de Sivas Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderildi. Kurul ise türbe ve mescit kısmının yıkılması, özgün yapıya yönelik kazı çalışmasıyla arşiv taramasının yapılmasını istedi. 2 Ekim 2017'de Malatya Arkeoloji Müzesi denetiminde başlatılan kazı aynı ay içinde tamamlandı. Aralık ayındaki kazı raporunda farklı dönemlere ait, üst üste binmiş birbirini kesen ancak yapıyla bağlantısı olmayan duvarlara rastlandı. Yeni bulgular doğrultusunda hazırlanan rapor kurula gönderildi. Kurul kazı alanının sergilenmeye açık şekilde camla kapatılmasını istedi."

Doğan, eserin yanında Battalgazi Belediyesine ait 25 metrekarelik alanın kendilerine devrinin yapıldığını, yapının eylül ayında düzenlenecek koruma kurulu gündemine tekrar alınacağını aktardı.

- "Halk arasında ilgi gören bir türbe"

Çalışmalara başlamak için kurul kararının beklendiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Projeler onaylanırsa onarım sürecini başlatacağız. Yapıyı özgün haliyle ayağa kaldırmayı amaçladığımız için süreç biraz uzadı. Statik açıdan minaredeki bazı sıkıntılar giderilecek. Türbe ve mescit kısmı yapılacak. Kazı alanı ziyaretçilerin görebileceği şekilde camla kapatılacak. Burası halk arasında ilgi gören bir türbe. İnsanların rahatlıkla ziyaret edeceği türbe ve namaz kılacağı mescit alanı yapacağız."