Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarasının duvarları, yazı tahtasına döndü

Safranbolu'ya 8 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası Bulak (Mencilis) Mağarası'na, gezi amaçlı ziyaret edenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünerek, yılda yaklaşık 150 bin kişi geliyor. 6 kilometre uzunluğundaki mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Mağarada sarkıt, dikit, sütun, küçük yer altı nehri, şelale ve 2 göl bulunuyor. Mağaranın bu sütunları ile duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazıldığı görüldü. azıların tespit edilmesi üzerine, mağaraya rehbersiz girişler yasaklandı. Girişler, rehber eşliğinde 15 dakikada bir, gruplar halinde yapılmaya başlandı.

2 MİLYON YILDA OLUŞUYOR...

Eyüp Bahçeci, rehberliğini yaptığı ziyaretçilere yazıları göstererek, "Sadece yazı değil, sevgilisinin adını yazmış. Ayrıldıktan sonra üşenmeyip, gelip, üzerini karalamış. Böyle bilinçsizlik olamaz. Yazıların yazıldığı şu oluşum için söylüyorum; yaklaşık 1,5- 2 milyon yılda oluşan bir oluşum ve maalesef insan elinden bulaşan bakteriler yüzünden bu oluşumun ömrü tamamen durmuş durumda. İnsanları bu konuda biraz daha bilinçlendirmek amacıyla rehbersiz girişleri yasakladık" diye konuştu.

