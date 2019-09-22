Suşi yemenin kuralları

BUGÜN NELER OLDU

Şu sıralar yolunuz Uzak Doğu'ya düşerse lezzetli suşilerin tadına bakmadan dönmeyin. Ama suşi yerken yapılması ve yapılmaması gerekenlere de dikkat edin. Örneğin suşi masaya geldiğinde özellikle de acı seven pek çok kişi hemen wasabi'yi soya sosuna karıştırır. Oysa. Hiroşima doğumlu şef Masaharu Morimoto "Zaten iyi bir şef suşi roll'un içine wasabi koyar. Tatmadan bunu yapmak doğru değil" diyor. İkincisi artık suşi seven herkesin aşina olduğu bir konu. Suşi soya sosuna pirincin olduğu yerden değil de balıklı kısmından batırılır. Bu arada soya sosuna ne kadar batırdığınız da önemli. Az batırıp çekmeniz lazım. "Bunu chopstick ile yapamıyorsanız elle yapmaktan çekinmeyin" diyor şef. Üçüncü ve en önemli kural ise tek lokmada yemek. Böylece bütün aromaların tadına varıyorsunuz. "Kimileri tek ısırıkta yiyemiyorum, çok büyük diye söyleniyor. Bir suşi ne kadar büyük olabilir ki!" diyor şef.