Turun yıldızı Volos

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul çıkışlı Yunan Adaları turları ekimde başlıyor. Artık İstanbul'dan gemiye binerek Santorini, Mikonos, Girit, Volos ve Atina'yı gezip keşfedebilirsiniz. Celestyal Crystal gemisi yolcularını İstanbul'dan alacak, sonraki durak Çanakkale. Yedi gecelik Eclectic Aegean turunun ilki 23 Ekim'de gerçekleşecek. Bu turun yıldızı ise Yunanistan'daki doğa harikası Volos. Eski yerleşim yerlerinden olan bu liman şehri, dev kayaların üzerine kurulan ve UNESCO Listesi'nde bulunan Meteora Manastırı ile cruise yolcularınının merakla beklediği bir destinasyon.Meteora, 30 kilometre alana yayılan ve 400 metreye varan kayalıklarıyla çok etkileyici. 'Havada asılı' anlamına gelen 'Meteora'dan adını alan Meteora manastırları, 400 metre yüksekliğindeki dev kayalıklara inşa edilmiş. Volos'ta gezip görülecek yerlerden biri de efsaneye göre tanrılarla devler arasındaki amansız savaşın yaşandığı Pelion dağı. Pelion dağının yamaçlarına kurulmuş Makrinitsa, Milies, Visitsa, Tsangara köyleri konakları, dar sokakları ve kahvenizi yudumlarken Ege Denizi'nin eşsiz güzelliğini seyredeceğiniz meydanlarıyla turun en keyifli rotalarından biri. Yolcular, Mamma Mia filminin çekildiği Mia Damouchari köyünde yüzme fırsatı da bulacak.