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Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor

ve başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Türkiye'yi tercih eden turist sayısında önemli artış yaşanıyor.

AA Seyahat Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 11:09
Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Türkiye, Uzak Doğu pazarına da etkili şekilde açıldı.Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'yi hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etti.

Bu kapsamda düzenlenen konserler ve Türk kültürünü yansıtan gezici sergilerle Türkiye'nin tanınırlığı sağlanırken, kolay ulaşılabilirlik adına haftalık uçuş sayısını artırma çalışmaları da hayata geçirildi.

Bakanlığın öngörülerine göre, 2018'de 450 bin olan Çinli turist sayısı bu yıl 600 bine, geçen yıl 86 bin olan Japon turist sayısı ise bu yıl 110 bine çıkacak.2023 için Çinli turistte 2 milyonu, Japon turistte ise 750 bini hedefleyen Türkiye, bunun için haftalık uçak seferi sayısını 20'ye çıkarmayı planlıyor.

Uzak Doğu mutfağına yer verilen lokanta ve otel sayısının artırılması, özellikle Çinli turistlerin ödeme sistemlerinin yıl sonuna kadar Türkiye'de devreye girmesi ve turistik yerlere dillerine uygun yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi Uzak Doğulu misafirlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılacaklar arasında yer alıyor.

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Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor
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