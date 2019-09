Gitmeye değer beş adres

BUGÜN NELER OLDU

* Londra'da üyelikli kulüplerin ne kadar revaçta olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların arasından sıyrılıp listenin zirvesine oturan ise Mayfair'in gözde mekanı Annabel's. İngiliz kraliyet ailesi mensuplarından Leonardo DiCaprio'ya kadar birçok ismi ağırlamış kulüp, 1963 yılından beri hizmet veriyor. Özellikle The Garden olarak adlandırılan bölümünde kahvaltı etmenin keyfi bir başka.* New York'taki suşi deneyimlerim hep unutulmazdır. Omakase Room by Tatsu sekiz kişilik bir Japon restoranı. Tokyo'dan gelen yerel ürünlerle hazırlanan suşileri tatmak için ortalama 150 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Tabii öncelikle yer bulmak için hayli uğraşmalısınız.* Dubai benim için safari demek. Özellikle sandboard yani kumda kayak yapmak için ideal. Üstüne çöl safarisi ve barbeküsü ile geleneksel bir eğlencenin de parçası olma şansınız var. Unutmadan belirtelim sosyal medya için de sağlam malzeme çıkıyor.* Paris bir haftadır moda haftası nedeniyle hareketli günler yaşıyor. Orada olsaydım Les Benjamins'in mağazasına gider, sonra da Şeyma Subaşı ve Dila Tarkan'ı koluma takar defilelerin after partilerinde bol bol dans ederdim. Mekan olaraksa en sevdiğim otellerden Hotel Costes'in barında içkimi yudumlamak isterdim. Olur ya belki otelin müdavimlerinden Johnny Depp ile kadeh bile tokuştururum.Aslında İstanbul'da kalmak da fena fikir değil. Bir akşamımı şehir turuna ayırıp popüler adreslerin izini sürerdim. Önce Etiler'deki Backbar'da günün yorgunluğunu atar, Lucca'ya uğrar mekanın müdavimi Can Yaman'la ayaküstü laflar, oradan Chicki Boom'a gider mekanın işletmesindeki popüler isimlerden Seda Akman'la sezonun yeni kokteyllerini tadıp geceyi de Gizli Kalsın'da kapardım.