Londra’da sonbahar adımları

Yazın en sıcak günlerini -bayramlar da dahil- İstanbul'da çalışarak geçirmenin bir ödülü olmalıydı. Ama en sevdiğim mevsimde en sevdiğim şehre gitmek hayallerimin de ötesinde bir ödül oldu. Sonbaharda Londra! Üstelik ziyaretim sırasında şehirde bir müzik festivali gerçekleşiyordu ve yakından takip ettiğim bir çağdaş sanatçının da sergisi devam ediyordu. İşte bu heyecanla bavulumu hazırlayıp uçağa bindim. Bugüne kadar hep Heathrow Havalimanı'na uçmuştum, bu kez uçağımız Stansted Havalimanı'na indi. Bu havalimanına uçmanın avantajı uygun fiyatlı uçak bileti bulma şansınızın yüksek olması. Şehir merkezine uzak ama zaten herkes toplu taşımayı kullanıyor. Havalimanından şehre düzenli tren seferleri yapılıyor ayrıca ekspres otobüs seferleri de var. İnternet üzerinden önceden biletinizi alabiliyorsunuz. Ben treni tavsiye ederim, yarım saatte şehir merkezindesiniz. Taksiye binmek isterseniz de saatlere dikkat edin. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde Uber ücretleri 200 pound'a kadar çıkıyor. Londra sonbaharda gerçekten de büyüleyici bir atmosfere bürünüyor. Sokağa çıkar çıkmaz mevsimin tüm renkleri önünüze seriliyor. Yeşilin, sarının onlarca tonu... Yüzünüze çarpan hafif rüzgar bunaltıcı yaz sıcaklarının geride kaldığının müjdesini veriyor. Sabah saatlerinde Thames Nehri'nin üzerine bir örtü gibi serilen sisin ardında beliren köprü silüetlerine bakmaya doyamıyorsunuz. Londra'nın sonbaharda bu kadar özel bir şehir haline gelmesinde elbette parklarının payı büyük. Hyde Park ilk sırada geliyor. Şehir özellikle hafta sonları resmen parka akıyor. Yemeğini, içeceğini alan yeşilliklerin üzerine yayılıyor. Parkın asıl sakinleri sincapların başında fotoğraf çekmeye çalışan turistler hemen kendini belli ediyor. Ama park o kadar büyük ki kalabalık hiç bunaltmıyor. Ben bu kez zamanımın bir bölümünü Thames Nehri'nin güneyindeki 200 dönüm büyüklüğündeki Battersea Park'ta geçirdim. Albert ve Chelsea köprüleri arasında kalan, çok güzel yürüyüş yollarına sahip parkta bir de göl yer alıyor. Gölün hemen kenarında da tahta masaları bulunan bir kafe. Özellikle hafta içi bu kafede kahve, çay eşliğinde kitap okumak çok keyifli oluyor. Ama ben en çok gün batımında parkın nehir kenarındaki bölümünde yaptığım yürüyüşlerden keyif aldım. Park gece 22.30'a kadar açık. Hava karardıktan sonra da rahatlıkla vakit geçirmek mümkün. Albert ve Chelsea köprülerinin ışıkları da yanınca manzaraya doyum olmuyor.Madem Londra'yı anlatmaya parklardan başladık, o zaman söze doğadan ilham alan, doğanın korunmasındaki hassasiyetini eserlerine yansıtan, Danimarkalı-İzlandalı çağdaş sanatçı Olafur Eliasson'un sergisiyle devam edelim. 5 Ocak 2020'ye kadar Tate Modern'de devam eden Olafur Eliasson: In Real Life adlı sergi sanatçının 1990 yılından bu yana ortaya çıkardığı 40 eserine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının kullandığı materyaller arasında yosun, sis ve ışık dikkat çekiyor. Özellikle 39 metrelik tünelde sisler içinde yürüdüğünüz, 1.5 metreden ötesini göremediğiniz Your blind passenger adlı eseri çok etkileyici. Toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi sanatçının gözünden keşfetmek istiyorsanız bu sergiyi yakalamaya çalışın.Dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen Red Bull Music Festival'in Londra ayağında nefis performanslar izleme fırsatı da buldum. Bu yıl kaçırdınız ama gelecek yılın programına açıklandığında mutlaka göz atın. Festivalin gerçekleştiği kulüplerden biri de yıldızı son dönemde yükselen Printworks London'dı. Aphex Twin'i sahnesinde ağırlayan kulüp, eskiden bir baskı atölyesiymiş. Metal ağırlıklı tasarımıyla dikkat çeken kulübün programı da hayli iddialı. Ben, 2 Kasım'daki Peggy Gou ve 30 Kasım'daki Tale of Us performanslarını kaçırmak istemezdim.Tatiliniz boyunca şehrin enerjisini hissetmek istiyorsanız kalacağınız oteli merkeze yakın bir yerden seçin. Ben Dean Caddesi'ndeki Soho House'da kaldım. Otelin bulunduğu caddenin iki yanında restoranlar, kafeler ve publar vardı. Özellikle cuma ve cumartesi akşamı hareketlilik geç saatlere kadar devam ediyor. İkonik caz kulüplerinden Ronnie Scott's Jazz Club hemen paralel caddede yer alıyor. Soho House'un odalarına bayılacaksınız. Odanın içinde retro tarzda bir küvet yer alıyor. Çin porseleni çiçek desenli çay takımı masanın üzerinde kullanılmayı bekliyor. Eski model telefon, duvarda siyah beyaz fotoğraflar... Nostaljiyi sevenler bu odalara bayılıyor. Bu seyahatime Türkiye'nin başarılı DJ'lerinden Vildan Gündüz'ün tavsiyesi iki albüm eşlik etti. Barker'dan Utility ve Four Tet'ten Anna Painting... Dokuz gün boyunca Londra'nın tadını yürüyerek çıkardım. Müzelerini, galerilerini gezdim. Kurulan açık pazarlarda vakit geçirdim. Hayata karıştım. İstanbul'un kargaşası, telaşı içinde kaçırdığım, unuttuğum tüm keyifli aktivitelerin değerini bir kez daha anladım.Londra iddialı mutfaklara sahip restoranlarıyla da ünlü bir şehir. Bu aralar sağlıklı yeme trendi şehri sarmış. Özellikle glütensiz beslenmeyi tercih edenlerin sayısı artmış. Restoranlar menülerinde glütensiz yemeklere yer vermeye başlamış. Ben bu trendi es geçip lezzetin peşine düştüm. Mayfair'deki Türk ortaklı bir Peru restoranı olan Coya, denediğim restoranlar arasında favorim oldu. Bunda yemeğe eşlik eden müzikler elbette çok etkili oldu. Electronica, down tempo ve techo house ağırlıklı parçalar eşliğinde güzel bir akşam yemeği yedik. Bir diğer favorim ise öğle yemeği için gittiğim OXO Tower oldu. Alt katlarında galerilerin yer aldığı restoranda yemek sırasında canlı müzik vardı. Manzara çok güzeldi.