Lviv’e bir gitsen çok seversin

Hem vizesiz tatil hem de ekonomik bir alternatif soranlara favorilerimi bir nefeste sıralamaya başlayabilirim. Beni bilenler bunların başında Belgrad'ın geldiğini bilirler. Sonraki seçeneklerim ise Ukrayna'dan. Başkent Kiev görülmeye değer bir yer kesinlikle. Ben de ilk kez Kuşadası Belediyesi'nin Kiev ile ortak düzenlediği resim yarışması kapsamında şehri görmüştüm. Sevdim, çok da etkilendim... Özellikle de leziz yemeklerini yedikçe yedim. Ama daha çok dikkatimi çeken şey sosyal medya üzerinden Kiev'de olduğumu gören arkadaşlarımın "Mutlaka Lviv'e gitmen lazım" mesajlarıydı. Bu kadar zevkine ve gustosuna güvendiğim dostlarım yanılamazdı. O halde Lviv'e gitmemek olmazdı. Hem sadece ekonomik olması değildi önemli olan. Tarihi binaları, müzeleri ve bir de kültürel etkinlikleriyle doyuran bir şehir Lviv. Benim gibi yemek düşkünleri için de son derece tatmin edici seçenekler sunan bir yer.Gittiğimiz yerlerin önce tarihlerini ve geçmişlerini bilmek ve anlamak önemli. Şehrin nüfusu hem Rus hem de Ukraynalılardan oluşuyor. Eskiden Polonyalıların yaşadığı bir yer iken II. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'ne katılıyor. 1991'de ise bağımsızlığının ardından Ukrayna'ya bağlanıyor. İsmini ise Rus Kral Galiçyalı Daniel'in en büyük oğlu Leo'dan alıyor. Lviv'i neden sevdim diye sıralamam gerekirse rahatlığı ve kültürel aktivite bakımından zenginliği ilk sıralarda geliyor. Evet, gerçekten rahat... Gece geç saatlerde bile sokaklarında dolaşırken tedirginlik hissetmedim. Çünkü hava kararınca sokaklar boşalmıyor. Tam bir üniversite şehri. Akşamları caz barlar ve kafeler; partiler ve etkinliklerle dolup taşıyor... Ve evet opera- bale-tiyatro bakımından epey zengin bir ajandaya sahip. Ama iddialı olanlar için mutlaka önceden bilet almak gerekiyor. Restoranlarda ise aksi durum söz konusu. En popüler olanları rezervasyon kabul etmiyor. Ama burada beklemek kimsede sıkıntı yaratmıyor. Cukor, Meat&Justice gibi mekanların önünde özellikle de hafta sonları uzun kuyruklar oluşuyor. Müşteriler ellerinde kokteylleri, sokakta sosyalleşip, güle eğlene kuyruğun bitmesini ve masalarına geçmeyi bekliyor. Lviv'de de konaklamak için neredeyse tüm sosyal hayata yürüme mesafesinde olan şehir merkezi otellerini tercih ettim. Hem önceden rezervasyon yaptırırsanız fiyatı da daha uygun oluyor. Grand Hotel Lviv Luxury&Spa, Swissotel, Rius Otel konaklamak için en iyi seçenekler. Merkezde ortalama 40-160 dolar arasında iyi bir otel odası bulma imkanınız var.Lviv sokaklarını gezerken yer yer Avusturya'daymış hissine kapıldım. Sanırım bunun nedeni binaların çoğunu Avusturyalı ya da İtalyan mimarların yapması. Yer yer İtalya esintileri de yok değil... Rynok Meydanı (Pazar Meydanı) en popüler buluşma noktası. UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu meydan tüm eğlencenin, hareketliliğin kaynağı. Klişe bir deyişle 'şehrin kalbinin attığı yer.' Aslında bu meydanın tarihi 13. yüzyıla uzanıyor. Ama meydanda çıkan büyük yangın sonrası epey bina zarar görüyor hatta yanıp kül oluyor. 16. yüzyılda ise yeniden inşa ediliyor. Bu arada meydanı çevreleyen 3-4 katlı evlerin çoğunluğunda üç pencere olması dikkatinizi çekebilir. 1300'lü yıllarda meydanda sadece üç pencereli ev yapmak yasalmış. Üç pencereli evlerden vergi de alınmıyormuş. Daha sonraları zengin ve soylu ailelerin altı pencereli evlerde yaşamasına izin verilmiş. Kısacası gördüğünüz altı pencereli evlerde Ukrayna'nın zengin ya da önemli bir ailesi yaşıyor olabilir ya da geçmişte yaşamış.Bu arada yeni bir şehre gittiğinizde kuş bakışı fotoğraf çekmek ya da manzara seyretmek adettendir. Bunun için meydandaki adresiniz 1381 yılında kurulan Belediye Binası (Lviv Town Hall) olmalı. Bina içerisinde ayrıca bir de saat kulesi bulunuyor. Evet binada asansör var. Ama sadece dördüncü kata kadar çıkıyor. Sonrasında ise 306 basamak sizi bekliyor. Şehri keşfetmek için de tramvay ve otobüs bir de tabana kuvvet yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Toplu taşımaları kullanması oldukça kolay. Tüm şehri hatta çevredeki şatoları da yine aynı ulaşım araçlarıyla gezebilirsiniz. Biraz da sanat diyorsanız Opera Binası ziyareti hiç fena fikir değil. Hatta operaya bir merakınız yoksa bile burayı mutlaka görmenizi hatta bir gösteri izlemek için bilet almanızı öneririm. Tam ismi Solomiya Krushelnytska Lviv Devlet Opera ve Bale Akademik Tiyatrosu... Genelde kimse bu kadar uzun versiyonunu telaffuz etmiyor. Adını en parlak opera yıldızlarından birinden, Ukraynalı soprano Krushelnytska'dan alıyor. Rönesans mimarisi izleri taşıyan bu yapının hem dışı hem de içi nefes kesen ve sizi geçmişe götüren cinsten.Lviv'de de birbirinden farklı mutfaklar ve tatlar deneme şansım oldu. Yazının başında da belirttiğim gibi bazı popüler olanlar rezervasyon kabul etmiyor. Ama bir de günler öncesinden dolanlar var ki onları da atlamamalı. Güne harika ve leziz bir yemekle başlamak gibisi yok... Bunun için adresiniz Baczewski Restaurant olmalı. Yazılışları zor bu mekanların telaffuzları ise şaşırtıcı derecede kolay. Muhteşem bir bahçe içinde hafta sonları açık büfe kuruluyor. Üstelik bir de hediyelik eşya dükkanı var. Sadece turistler değil, lokaller de çok seviyor. Şimdi sizi açık ara en sevdiğim kahve mekanına götürüyorum. Rynok Meydanı'ndaki Lviv Coffee Manufacture'ya. Şehirdeki ilk kahve söylentiye göre burada içilmiş. İlki sonu fark etmez... Burada mutlaka bir kahve deneyimi yaşayın. Giriş katında kahveler ve çekirdekleri satılıyor. Buram buram kahve kokuyor. Hemen arka tarafında hediyelik eşya dükkanı var. Bahçe kısmında akşamları canlı müzik de oluyor. Bu arada mekanın bir de eskiden maden olan alt katı var. Burada ise zaman zaman ateş şovu ile özel kahveler servis ediliyor. Her metrekaresi ayrı heyecan... Et yemekleriyle öne çıkan bir yerdeyiz. En meşhur yeri ise yazının başında bahsettiğim, rezervasyon almayan Meat&Justice. Aslında bir ocakbaşı. Ama tüm konsept popüler gerilim dizisi Dexter setini andırıyor. Hesap istediğinizde o bile balta saplanmış şekilde geliyor. İlginç ama bana biraz fazla turistik geldi. Yine de şehrin gözdeleri arasında. Tabii yerseniz... Mons Pius ise hem çok lezzetli etler tadabileceğiniz hem de makul hesap ödeyeceğiniz bir yer. Bu zamanlar giderseniz hâlâ bahçesinde oturabilirsiniz.Şehirde turistlerin en çok ziyaret ettikleri noktalardan biri Lychakiv Mezarlığı. Ben de kaideyi bozmadım ve bir kereliğine de olsa gitme kararı aldım. Mezarlıktan çok açık hava müzesini andırıyor. Az buz değil 400 bin kişi gömülmüş. Neredeyse her mezar taşında ise bir heykel bulunuyor. Rus, Latin ve Almanların mezar taşlarına da rastlıyorsunuz. Bu arada girişin ücretli olduğunu da paylaşayım.* Rynok Meydanı'nda görülmesi gereken yapılardan biri de Lviv Tarihi Müzesi olarak kullanılan Black House. Burada fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin.* Kentin en ünlü içeceği vişne likörü. Bunu denemek isterseniz en iyi ve en popüler adres Drunk Cherry. Günün her saati kuyruk oluyor ama burada vişne likörü içmek bir Lviv klasiği.* Beni tanıyanlar çikolata ile aramdaki uzak mesafeyi bilirler. Ne kokusunu ne tadını çok severim. Ama çok çok iyi ise "Hayır" demem. Lviv El Yapımı Çikolata Dükkanı (altta) beni baştan çıkaran yerlerden biri.