Tasarımıyla ‘yok artık’ dedirten oteller

Turizm her geçen gün çeşitlenirken konaklama konusunda da seçenekler artıyor. Dolayısıyla artık bildiğimiz anlamdaki otellere mahkum değilsiniz. Son yıllarda öyle oteller var ki, 'otel' demek mümkün değil ama buralarda hayatınızdaki en sıra dışı konaklama deneyimini yaşayacağınız kesin. Siz de her tatilde birbirine benzeyen otellerde konaklamaktan sıkılanlardansanız bu yazıyı mutlaka okumalısınız. Çünkü sizin için Avrupa'nın en sıra dışı otellerinden birkaçını derledim. Bu otellerde unutulmaz bir tatil geçireceğinizden şüphem yok. Neyse lafı daha fazla uzatmadan otelleri anlatmaya başlayayım.Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da şehri kuşbakışı izlemenize olanak tanıyan pek çok otel var ancak Faralda Crane Hotel gibisi olmadığına eminim. Çünkü NDSM adlı ticaret limanında yer alan ve yerden 50 metre yükseklikteki bu otel, aslında bir vinç. Otel, eski bir vince iliştirilmiş odalardan oluşuyor. Gizem, Özgür Ruh ve Mistik adlarını taşıyan özel tasarımlı üç süite sahip otel, Amsterdam'a gelen sanatçıların ve özellikle de moda dünyasından ünlü isimlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Oteldeki bu sıra dışılık yetmezmiş gibi bir de otelin bungee jumping tesisatı bulunuyor. İstediğiniz zaman bungee jumping yapıp adrenalin dolu dakikalar geçirebilirsiniz.İngiltere'nin güney sahillerinde yer alan, ülkenin tek ada şehri olmasıyla bilinen ve ayrıca önemli bir ticari limana da sahip olan Portsmouth'da da sıra dışı bir otel var. İngilizler tarafından Portsmouth Limanı'nı III. Napolyon'un saldırılarından korumak için inşa edilen Spitbank Hisarı, günümüzde Spitbank Fort Hotel olarak hizmet veriyor. Dokuz lüks odaya sahip otel, üç bara, bir şarap mahzenine, çeşitli oyun odalarına ve bir teras jakuzisine de ev sahipliği yapıyor. Ancak Spitbank Hisarı'nın alametifarikası, hiç kuşkusuz, İngiltere'nin güney kıyılarının en harika manzaralarını sunan dev deniz feneri.İsveç'in Sala şehrinde de çok sıra dışı bir otel var ancak bu herkese uygun olmayabilir. Sala Silvermine (Silvergruva) adlı bu otel, aslında terk edilmiş bir gümüş madeni. Madenin 155 metre derinliğine serpiştirilmiş 15 oda bulunuyor. Dünyanın en derinindeki bu otel odasında sessiz, sakin ve huzurlu bir konaklama deneyimi yaşamak, tahmin edersiniz ki, herkesin harcı değil. Bu arada otelde personel bile yok, onlar yeryüzünde bekliyor. İsteklerinizi onlara telsizle bildiriyorsunuz.Sizi bu kez Hollanda'nın kuzeyindeki Groningen kenti yakınlarında bir otele davet ediyorum. Orada Hayema Heerd adlı bir çiftlik var ve bu çiftliğin de bir oteli bulunuyor. Bu çiftlikteki odalar sıradan bir otel odasından çok farklı. Zaten oda değil, samanlıkta yatıyorsunuz. Yatağınız da samandan. Ama bu saman üzerindeki yataklar, son derece rahat ve konforlu. Samanlıktan dışarı adım attığınızdaysa etrafta dolaşan hayvanları sevebiliyorsunuz. Bu arada kahvaltıda ise çiftliğin doğal ürünlerinden hazırlanmış yiyeceklerin servis edildiğini de belirteyim.İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nda da bir otel var ki, oldukça şaşırtıcı. The Beermoth adlı bu otel öncelikle çok küçük. Çünkü bu otel, eski bir itfaiye kamyonundan ibaret. Kamyonda, pardon otelde, Viktorya dönemini andıran bir yatak, küçük bir mutfak ve bir odun sobası yer alıyor. Yani fazla bir lüksü yok ancak çok farklı bir konaklama deneyimi yaşayacağınız kesin. Uçsuz bucaksız çayırlar emrinize amade. İster uzun yürüyüşler yapın, ister arkanıza yaslanıp doğanın o güzel kokusunu içinize çekin ya da gece vakti yıldızları seyredin. Bu otel işte size böyle güzel imkanlar sunuyor.