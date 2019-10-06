Hayallerimizdeki köyü Como’da bulduk

BUGÜN NELER OLDU

İsviçre'nin seçkin şehri Lugano'ya yaptığım seyahati iki hafta önce anlatmıştım. Lugano'ya gidince yakındaki İtalya'nın Como şehrini görmekte de fayda var. Eşimle ben de öyle yaptım. İsviçre'den geçecekseniz pasaportunuz yanınızda olmasında fayda var. İsviçre'den gölüyle meşhur Como'ya yaklaşık 40 dakikada geçilebiliyor. Tam bir Akdeniz kasabası olan Lugano'dan farklı olarak daha sıcak, daha kalabalık ve daha gürültülü bir yer Como... Asfalttaki yamalar, çukurlar size İsviçre'den ayrılıp İtalya'ya geçtiğinizi hatırlatıyor. İsviçre'nin düzeni Como'da pek yok ne yazık ki... Como'da mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri Brunate... Finiküler ile çıkılıyor ama çok uzun bir kuyruğu göze almalısınız. Biz yaklaşık 1.5 saat bekledik ama buna değdini söylemeliyim. Çıktıktan sonra gördüğümüz gerek manzara, gerek evlerin güzelliği sizi hayran bırakıyor. Birçok ünlünün de evinin olduğu Brunate oldukça büyük bir yer. Bu yüzden ayağınızda rahat bir yürüyüş ayakkabısı olması sizin lehinize olacaktır. Yaklaşık üç-dört saati burada rahatlıkla geçirebilirsiniz. Restoranların manzaralı masalarını sadece yemek yiyecek müşterilere ayırdığını da unutmadan not düşelim.Como daha kalabalık, daha turistik ve biraz daha yorucu bir şehir. İtalyanlar arabayı Türklere çok benzer şekilde kullanıyor. Aracınızı park ederken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Otomatlara 5-10 Euro'ları atmazsanız peşinizden yüklü ceza gelmesi sürpriz olmayacak.Como Gölü kıyısındaki Bellagio tam hayallerimizdeki bir İtalyan köyüydü. Küçük sokakları, tatlı parklarıyla oldukça kalabalık ve turistik bir köy. Hem karadan hem feribotla ulaşım imkanı var. Ama karayolunun bizim Kaş-Kalkan arasını hatırlatan bitmeyen virajlarıyla oldukça meşakkatli olduğunu söyleyelim. Tavsiyemiz feribot ile gidip gelmeniz. Bellagio'da yemek molamızı Ristorante Suisse'de verdik. Koca bir parmesan tekerinde, tüm masaların izlediği servisle sunulan tagliatelle oldukça iştah açıcıydı. Ortaya alıp yediğimiz sezar salata çok lezzetliydi. Ben mürekkep balıklı spagetti yedim ama gözüm eşimin yediği parmesanlı tagliatelle'deydi. Ardından bir creme brulee ile günü noktalamak istedik ama ne yazık ki istediğimiz güzellikte değildi.Beretta, Como'nun en bilinen ve en güzel pastanelerinden biri... Maalesef oturma alanı yok. Beretta küçük bir pastane ama ağzınızı sulandıracak kadar dolu tezgahlara sahip. İçeriye girdiğinizde hem insan kalabalığı hem de ürün çeşitliliği kafanızı karıştırabilir. O yüzden size birkaç tavsiyemizi söyleyelim: Bol soğanlı focaccio ekmeği ve bol peynirli domatesli focaccio ekmeği çok güzel. Yanına tatlı olarak palmiye kurabiyeler ve meyvalı tartlardan gönül rahatlığı ile alabilirsiniz. Como'dan ayrılmadan önce buraya bir kere daha uğramanız uzak bir ihtimal olmayacak.