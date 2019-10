BUGÜN NELER OLDU

The Ritz-Carlton İstanbul'un panoramik boğaz manzaralı restoranı Atelier Real Food, atölye konseptlerini bir üst seviyeye taşıyarak en doğal çiftlik tatlarını "Farm to Brunch" konseptiyle buluşturuyor. Haftanın son gününü aile üyeleri ve dostlarla birlikte leziz ve keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler, executive şef Selami Güleryüz ve ekibinin hazırladığı 'çiftlikten masaya' konseptli brunch büfesinde, her pazar 12.00 - 15.00 arasında bir yemek serüveni yaşayacak.